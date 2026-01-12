الولايات المتحدة: باول في ورطة، وول ستريت في خسارة

مع افتتاح جلسة وول ستريت، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.5%، وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نسبة 0.2%، وتراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.1%، مما يعكس تزايد حالة عدم اليقين لدى المستثمرين وسط تصاعد التوترات السياسية المحيطة بالاحتياطي الفيدرالي. خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية، بدأ المدعون الفيدراليون الأمريكيون تحقيقًا جنائيًا مع رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بشأن مشروع تجديد مقر البنك وشهادته أمام مجلس الشيوخ. وقد أصدرت وزارة العدل مذكرات استدعاء لهيئة محلفين كبرى، وألمحت إلى إمكانية توجيه اتهامات، وهو حدث غير مسبوق في التاريخ الحديث للاحتياطي الفيدرالي. وقد نفى باول هذه الادعاءات، واصفًا إياها بأنها هجوم ذو دوافع سياسية يهدف إلى الضغط على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة بوتيرة أسرع، بناءً على طلب إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وتعزى هذه الانخفاضات في أسواق الأسهم إلى مخاوف المستثمرين بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، واحتمال زيادة المخاطر والتقلبات في السياسة النقدية. قد يؤثر الضغط السياسي على البنك المركزي على قرارات أسعار الفائدة وتكاليف الاقتراض والاستقرار العام للاقتصاد الأمريكي، مما يزيد من حالة عدم اليقين على المدى القصير والطويل.

المصدر: xStation5

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 (US500) اليوم وسط تصاعد التوترات بين الرئيس ترامب ومجلس الاحتياطي الفيدرالي. وتخشى الأسواق من تصعيد الخلاف والغموض الذي يكتنف قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي المستقبلية، الأمر الذي قد يؤثر على أسعار الفائدة وتكاليف الائتمان واستقرار الاقتصاد الأمريكي.

المصدر: xStation5

أخبار الشركات: