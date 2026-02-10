«استثمارات استراتيجية جديدة» إس تي سي تعلن ترسية مشروع مع الصندوق السيادي السوري بقيمة 3 مليارات ريال

أعلنت شركة الاتصالات السعودية (إس تي سي) عن ترسية مشروع مع الصندوق السيادي السوري، بهدف تنفيذ مشروع بنية تحتية للاتصالات “Silklink” في سوريا، بقيمة تصل إلى 3 مليارات ريال، وذكرت الشركة في بيان لها، أن مشروع Silklink يهدف إلى تعزيز البنية التحتية لقطاع الاتصالات، وربط سوريا إقليمياً ودولياً، من خلال إنشاء شبكة ألياف ضوئية تمتد لأكثر من 4,500 كيلومتر، بالإضافة إلى تأسيس مراكز بيانات، ومحطات لكابلات الاتصالات البحرية الدولية.

من جهتها أوضحت إس تي سي أن المشروع سيساهم في توفير قدرات عالية لنقل البيانات، وتحسين موثوقية الشبكة، مما يمكن مشغلي الاتصالات في سوريا والمنطقة من تقديم خدمات اتصالات متقدمة، ودعم التطبيقات الرقمية، وخدمات الحوسبة السحابية، وإنترنت الأشياء، بالإضافة إلى تحسين جودة الإنترنت، ورفع كفاءة البنية التحتية الرقمية في سوريا.

وأشارت الشركة إلى أن مشروع Silklink يعد امتدادًا لاستراتيجيتها في توسيع استثماراتها في البنية التحتية الرقمية العابرة للحدود، وبناء منظومة ربط إقليمي تربط الأسواق العربية والآسيوية والأوروبية، مما يعزز مكانة إس تي سي كممكن رقمي رائد في المنطقة، ويدعم Plansها لتحقيق نمو مستدام في قطاعي الاتصالات والخدمات الرقمية.

الجدير بالذكر أن المشروع سيكون بالشراكة مع الصندوق السيادي السوري، حيث تمتلك إس تي سي حصة 75%، بينما يملك الصندوق 25%، حيث تأتي ترسية هذا المشروع بعد فوز إس تي سي بالمنافسة الخاصة بالمشروع، والتي شاركت فيها معظم شركات الاتصالات الإقليمية.