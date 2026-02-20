اقرأ أكثر
٩:٤٦ م · ٢٠ فبراير ٢٠٢٦

سيعقد ترامب مؤتمراً صحفياً حول قرار المحكمة العليا بشأن الرسوم الجمركية خلال 12 دقيقة 💡

قال البيت الأبيض إن ترامب سيعقد مؤتمراً صحفياً حول قرار المحكمة العليا بشأن الرسوم الجمركية في الساعة 12:45 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، و6:45 مساءً بتوقيت بولندا.
٢٣ فبراير ٢٠٢٦, ١٠:٣٤ م

ندوة عن بعد سقوط رسوم ترمب قضائيًا؟
٢٣ فبراير ٢٠٢٦, ٧:٢٨ م

الاتحاد الأوروبي يعلق اتفاقية تجارية تاريخية. الذهب يرتفع بنسبة 2%
٢٣ فبراير ٢٠٢٦, ٣:٢٤ م

الإمارات تقود مستقبل الذكاء الاصطناعي باستضافة قمة 2028
٢٣ فبراير ٢٠٢٦, ٣:١٤ م

⛔ تم الحكم بأن تعريفات ترامب غير قانونية: هل ستتلقى الشركات مليارات الدولارات كتعويضات؟
