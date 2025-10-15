تُفاجئ LVMH الجميع بأرباحها. هل استعادت الموضة مكانتها بين المستثمرين؟❓

تحسن قوي في أرباح LVMH ، وارتفاع بنسبة 13% في أسعار أسهمها عند الافتتاح بعد نتائج ربع سنوية مفاجئة.

حقق أحدث تقرير ربع سنوي لشركة LVMH (MC.FR) تحسنًا إيجابيًا مفاجئًا، مما يشير إلى أن قطاع الأزياء الفاخرة قد يستعيد ثقة المستثمرين. بعد تراجعات استمرت لفصلين، نجحت LVMH (MC.FR) في وقف تراجع الطلب على السلع الفاخرة، محققةً نموًا عضويًا في المبيعات بنسبة 1% وتحسنًا ملحوظًا في قطاعات أعمالها الرئيسية، أبرزها الطلب القوي على مويت آند شاندون وديور. وقد أدى هذا المفاجأة إلى ارتفاع سعر السهم بأكثر من 13% عند افتتاح السوق، مما أدى إلى توقف التداول لفترة وجيزة بسبب التقلبات السريعة.

كما أبرزت نتائج الربع الثالث تحسنًا في المناطق التي شهدت انخفاضات سابقًا. ففي الصين، ارتفعت المبيعات بنسبة 2% بعد انخفاض سابق بنسبة 9% في النصف الأول، وهو ما يُعدّ علامة مبكرة على التعافي (مما يدعمه أيضًا بيانات مؤشر أسعار المستهلك الصادرة اليوم من الصين والتي تُظهر زيادة الطلب على المجوهرات الفاخرة على الرغم من الانكماش العام المستمر). وتجاوز أداء جميع أقسام الشركة توقعات المحللين، حيث انخفضت مبيعات الأزياء والسلع الجلدية بنسبة أقل من المتوقع (-2% مقابل -3.5%).

النتائج والتوقعات الرئيسية:

إيرادات LVMH للربع الثالث: 18.28 مليار يورو (زيادة بنسبة 1% على أساس سنوي؛ توقعات: -0.72%)

الأزياء والمنتجات الجلدية: -2% (توقعات: -3.48%)، إيرادات 8.50 مليار يورو (انخفاض بنسبة 7.1% على أساس سنوي)

النبيذ والمشروبات الروحية: -1% (توقعات: -3.18%)، إيرادات 1.33 مليار يورو (انخفاض بنسبة 4% على أساس سنوي)

العطور ومستحضرات التجميل: -2% (توقعات: -1.73%)، إيرادات 1.96 مليار يورو (انخفاض بنسبة 2.7% على أساس سنوي)

الساعات والمجوهرات: -2% (توقعات: -1.05%)، إيرادات 2.32 مليار يورو (انخفاض بنسبة 2.8% على أساس سنوي)

التجزئة الانتقائية: -7% (توقعات: -4.61%)، إيرادات 3.99 مليار يورو (ارتفاع بنسبة 1.7% على أساس سنوي)

الولايات المتحدة المبيعات: +٣٪ (المتوقع: +١.٩٣٪)

آسيا باستثناء اليابان: +٢٪ (المتوقع: -٣.٦٣٪)

أوروبا: -٢٪ (المتوقع: +١.٥٪)

يتوقع المحللون (جي بي مورغان، مورغان ستانلي) استمرار التحسن، مع احتمال عودة النمو المستدام في عام ٢٠٢٦، مدفوعًا بشكل خاص بانتعاش الطلب الصيني واستقرار الأسواق الأمريكية والأوروبية.

نمو مبيعات LVMH العضوية حسب الأقسام، الربع الثالث من عام 2025. المصدر: XTB

التوقعات:

تشير الإدارة وكبار المحللين إلى انتعاش تدريجي، مع أقوى انتعاش في آسيا باستثناء اليابان (وخاصة الصين، وهي سوق رئيسية للسلع الفاخرة)، واستمرار إمكانات النمو مدعومة بارتفاع معدلات الادخار بين المستهلكين الصينيين بعد الجائحة. تُحذر الإدارة من أن قاعدة المقارنة في الربع الرابع ستكون أكثر صعوبة، إلا أن الظهور القوي للعلامة التجارية في فعاليات مثل فعاليات لويس فويتون وديور يدعم التوقعات الإيجابية للعام المقبل. وتشير التوقعات إلى أن عام 2026 سيوفر مقارنات أسهل على أساس سنوي، مما يوفر أساسًا متينًا لانتعاش قطاع السلع الفاخرة العالمي.

تشير أحدث النتائج الفصلية لشركة LVMH والنمو الديناميكي لسعر سهم الشركة بوضوح إلى أن قطاع الأزياء والسلع الفاخرة قد يستعيد مكانته لدى المستثمرين بعد فترة من عدم اليقين والتراجع. يُعدّ انعكاس مسار LVMH السلبي، والذي يتجلى في ارتفاع سعر سهمها بنسبة 13%، إشارةً قوية، لا سيما وأنّ تحسّن المبيعات واضحٌ أيضاً في قطاعات رئيسية وأسواقٍ متطلبة مثل الصين.

ومن المهمّ أن هذا الانتعاش لا يقتصر على العملاق الباريسي. ففي الأيام الأخيرة، سجّلت شركاتٌ أخرى في هذا القطاع، مثل Kering، نمواً قوياً. وحتى وقتٍ قريب، كان يُفسّر تحسّن المعنويات بشكلٍ رئيسيّ بالتكهنات قصيرة الأجل بشأن انتعاش السوق، لكنّ بياناتٍ جديدة من LVMH تُظهر أنّ تحسّن التقييمات مدفوعٌ أيضاً بنتائج مالية حقيقية أفضل من المتوقع.

LVMH للربع الثالث من عام ٢٠٢٥: نمو المبيعات العضوية حسب المنطقة (الفعلية مقابل المتوقعة). المصدر: XTB

بدأت أسهم LVMH التداول اليوم بفجوة صعودية واضحة، وتجاوزت متوسطها المتحرك الأسّاسي لـ 200 يوم، والذي كان سابقًا مستوى مقاومة رئيسيًا في اتجاه السهم الهبوطي. المصدر: xStation