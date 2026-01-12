تبدأ البنوك الأمريكية بالإعلان عن أرباحها. ما الذي يمكن توقعه؟ 📊

موسم إعلان أرباح البنوك الأمريكية القادم

بدأ موسم إعلان أرباح القطاع المالي الأمريكي للتو، مع صدور التقارير الأولى من أكبر البنوك. بعد عام 2025 الاستثنائي، الذي شهد فيه القطاع المصرفي مستويات قياسية في الأرباح والإيرادات، تدخل الأسواق هذه الفترة بتوقعات عالية وتركيز دقيق على التفاصيل. أثبت العام الماضي قدرة البنوك على الجمع بنجاح بين عدة عوامل إيجابية في آن واحد. فقد عزز النشاط القوي للخدمات المصرفية الاستثمارية والخدمات الاستشارية دخل الرسوم، بينما ساهم ارتفاع عدد عمليات الاندماج والاستحواذ وأحجام التداول الكبيرة في نمو الإيرادات. وظل صافي دخل الفوائد (NII)، وهو الفرق بين الفوائد المكتسبة على القروض وتكلفة الودائع، مستقرًا، مما وفر أساسًا متينًا للأداء التشغيلي.

بعد ارتفاع أسهم البنوك الأمريكية بنسبة 30-50% في عام 2025، يتطلع المستثمرون إلى موسم إعلان الأرباح بتوقعات كبيرة. ويعني هذا الارتفاع الكبير في قاعدة المقارنة أن أي خيبة أمل قد تُثير ردة فعل قوية في السوق، بينما يتطلب تجاوز التوقعات ليس فقط نتائج تشغيلية قوية، بل أيضًا رسالة واضحة وإيجابية من الإدارة بشأن آفاق الإيرادات والربحية. يتوقع إجماع السوق نموًا في ربحية السهم بنسبة 8% تقريبًا على أساس سنوي، وهامش ربح صافي بنسبة 2.40%. وبنفس القدر من الأهمية، ستوفر نتائج بنوك مثل جي بي مورغان، وبنك أوف أمريكا، وسيتي غروب، وويلز فارجو، وغولدمان ساكس، ومورغان ستانلي، مؤشرات مبكرة حول الوضع المالي للمستهلكين الأمريكيين.

الاتجاهات الحالية

يُعدّ النمو المستمر في إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية والتداول أبرز الاتجاهات في القطاع. تستفيد البنوك التي تُجري أكبر عمليات الاندماج والاستحواذ من ارتفاع رسوم المعاملات، وتستمر حصة هذه القطاعات في إجمالي الإيرادات بالازدياد.

يبقى العامل الرئيسي الثاني هو صافي دخل الفوائد، وهو الفرق بين الفوائد المكتسبة على القروض والائتمان والاستثمارات، والفوائد المدفوعة للعملاء على الودائع والالتزامات الأخرى. وقد ساهم توسع محفظة القروض والظروف السوقية المواتية في استقرار صافي دخل الفوائد ونموه في عام 2025.

أما الاتجاه الثالث، فهو الحفاظ على محفظة قروض عالية الجودة. على الرغم من ارتفاع ديون المستهلكين والشركات، حافظت البنوك على انخفاض نسب القروض المتعثرة وقوة كفاية رأس المال، مما مكّنها من الاستثمار بأمان في قطاعات الأعمال الاستراتيجية.

معنويات السوق

لا يزال المستثمرون متفائلين ولكن حذرين. ارتفعت أسهم البنوك الكبرى مثل جي بي مورغان تشيس، وبنك أوف أمريكا، وسيتي غروب، وويلز فارجو بنسب تصل إلى عشرات النسب المئوية في الأشهر الأخيرة، مقتربةً من أعلى مستوياتها التاريخية. حتى أدنى خيبة أمل في الأرباح قد تؤدي إلى تصحيح في الأسعار.

توقعات القطاع المصرفي

يتوقع المحللون أن تُعلن معظم البنوك الكبرى عن نمو في الإيرادات وربحية السهم على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2025. تشمل العوامل الدافعة ارتفاع صافي دخل الفوائد، وزيادة نشاط الخدمات المصرفية الاستثمارية، والحفاظ على محفظة قروض عالية الجودة. يعني حجم المقارنة الكبير أن تجاوز التوقعات سيتطلب نتائج تشغيلية قوية ورسالة واضحة من الإدارة.

ماذا سيُظهر كل بنك؟

جيه بي مورغان تشيس

يُعتبر بنك جيه بي مورغان تشيس مؤشراً رئيسياً في القطاع المصرفي. ويتوقع المحللون أن يبلغ ربح السهم حوالي 4.91 دولار أمريكي، والإيرادات 46.17 مليار دولار أمريكي. يتمتع البنك بمكانة قوية في كلٍ من الخدمات المصرفية الاستثمارية والاستهلاكية، مما يجعل نتائجه محط أنظار الجميع. يدعم النمو استقرار صافي دخل الفوائد والنشاط في التداول وعمليات الاندماج والاستحواذ. تُظهر الكفاءة التشغيلية والتحكم في التكاليف قدرة جيه بي مورغان على الحفاظ على ربحية عالية حتى في ظل تقلبات السوق. ستكون توجيهات الإدارة بشأن خطط الإقراض المستقبلية واستراتيجية الاستثمار أساسية لفهم ردود فعل السوق.

بنك أوف أمريكا

يُعد بنك أوف أمريكا من أكبر المستفيدين من نمو صافي دخل الفوائد في عام 2025. وتشير التقديرات إلى أن ربح السهم سيبلغ 0.96 دولار أمريكي، والإيرادات 27.55 مليار دولار أمريكي. يواصل البنك التركيز على الخدمات المصرفية للشركات والتجارية، حيث يُساهم ازدياد حجم المعاملات في دفع نمو الإيرادات. كما أن تحسينات الكفاءة التشغيلية، بما في ذلك خفض التكاليف الإدارية والتحول الرقمي، تزيد من احتمالية تجاوز التوقعات. سيراقب المستثمرون أيضًا جودة محفظة القروض، وهو أمر بالغ الأهمية في ظل احتمالية رفع أسعار الفائدة أو التقلبات الاقتصادية.

سيتي غروب

لا تزال سيتي غروب في طور التحول، وسيكون الربع القادم اختبارًا حاسمًا لاستراتيجيتها. يتوقع المحللون أن يبلغ ربح السهم حوالي 1.78 دولارًا أمريكيًا، والإيرادات 20.55 مليار دولار أمريكي. وسيدعم النمو التوسع في الخدمات المصرفية الاستثمارية والاستشارات المؤسسية، وهما مصدران متزايدا الأهمية للإيرادات. وسيراقب المستثمرون عن كثب الحفاظ على هوامش ربح عالية في القطاعات الاستراتيجية، وتحقيق التوازن بين الدخل الثابت والاستثمارات في التكنولوجيا والمنتجات الجديدة.

ويلز فارجو

تتوقع ويلز فارجو أن يبلغ ربح السهم 1.66 دولارًا أمريكيًا، والإيرادات 21.6 مليار دولار أمريكي. بعد فترة من إعادة البناء والتحسينات التشغيلية، يركز البنك على النمو المطرد من رسوم المعاملات وخدمات العملاء. ويُعد الحفاظ على محفظة قروض عالية الجودة أمرًا بالغ الأهمية، حيث إن أي زيادة طفيفة في مخاطر الائتمان قد تؤثر على النتائج. كما سيراقب المستثمرون جهود التحول الرقمي وتحسين تجربة العملاء، مما قد يزيد الإيرادات على المدى المتوسط.

جولدمان ساكس

قد تحافظ جولدمان ساكس على ربحية السهم قريبة من مستوى العام الماضي، حيث يتوقع المحللون ربحية قدرها 11.62 دولارًا أمريكيًا وإيرادات بقيمة 14.5 مليار دولار أمريكي. وبينما تستفيد من قاعدة مقارنة واسعة، فإن موقعها القوي في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الثروات يوفر فرصًا لمزيد من النمو في الرسوم والعمولات. وسيؤثر أداء التداول، وتأثير عمليات الاندماج والاستحواذ، وتوجيهات الإدارة بشأن استراتيجية الاستثمار وتوزيعات الأرباح على تصورات المستثمرين.

مورجان ستانلي

تتوقع مورجان ستانلي زيادة في ربحية السهم بنحو 8% على أساس سنوي لتصل إلى 2.41 دولارًا أمريكيًا، مع إيرادات بقيمة 17.72 مليار دولار أمريكي. ويدعم استقرار دخل إدارة الثروات وقوة قطاع الاستثمار تحقيق نتائج مستقرة. بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي التوسع في الخدمات الرقمية وإدارة الأصول إلى تعزيز دخل الرسوم. كما أن الكفاءة التشغيلية، والتحكم في التكاليف، واستقرار محفظة القروض تعزز احتمالية تلبية توقعات المستثمرين أو تجاوزها.

النقاط الرئيسية