تدخل قصة مايكروسوفت في مجال الذكاء الاصطناعي مرحلة جديدة. يترقب السوق أداء Azure وأرباحها.

تعرضت مايكروسوفت اليوم لضغوط طفيفة عقب تقارير عن إعادة هيكلة علاقتها مع OpenAI. وسرعان ما ركز السوق على تفصيل واحد هيمن على النقاش: من المتوقع أن تتوقف الشركة عن مشاركة جزء من إيراداتها مع OpenAI. قد يبدو للوهلة الأولى أن هذا يُضعف الأساس الاقتصادي للشراكة، لكن الحقيقة أكثر تعقيدًا.

هذه ليست نهاية الشراكة، بل إعادة تعريفها. التحول الأهم ليس في آلية مشاركة الإيرادات بحد ذاتها، بل في تغيير موازين القوى. تكتسب OpenAI مرونة تشغيلية أكبر، إذ يُتوقع أن تكون تقنياتها متاحة خارج نطاق Azure. في الوقت نفسه، تفقد مايكروسوفت جزءًا من الحصرية التي كانت ركيزة أساسية في استراتيجيتها للذكاء الاصطناعي خلال السنوات الأخيرة.

من منظور استراتيجي، تبقى العلاقة مهمة، لكنها أصبحت أقل انغلاقًا من ذي قبل. تحتفظ مايكروسوفت بإمكانية الوصول إلى التقنيات الأساسية لـ OpenAI وحقوق استخدامها على المدى الطويل، إلا أن هيكل الشراكة يتطور ليصبح أكثر استجابة لمتطلبات السوق وأقل اختلالًا في التوازن.

بالنسبة للمستثمرين، يكمن السؤال الرئيسي في ما إذا كان هذا التغيير يُضعف بشكلٍ جوهري جاذبية الاستثمار في مايكروسوفت. على المدى القصير، قد يُفسر السوق ذلك على أنه تراجع طفيف في موقف مايكروسوفت التفاوضي مع OpenAI، مما يُفسر ردة فعل السعر الحالية. مع ذلك، على المدى الطويل، قد يُحسّن إلغاء التزامات تقاسم الإيرادات من جدوى الشراكة اقتصاديًا، بينما تظل مايكروسوفت من أبرز المستفيدين من تحقيق الدخل من الذكاء الاصطناعي عبر Azure ومجموعة Copilot.

يُعدّ التوقيت عاملاً هامًا أيضًا. من المقرر أن تُعلن مايكروسوفت عن أرباحها الفصلية يوم الأربعاء، مما يضع هذا التطور في سياق محفز قادم. ونتيجةً لذلك، لا يقتصر السوق على استيعاب هذا التحول في الخطاب فحسب، بل يستعد أيضًا لبيانات ملموسة. في هذا السياق، من المرجح أن يكون لتقرير الأرباح وزن أكبر من تفاصيل العقد نفسها.

سيُركز المستثمرون عن كثب على نمو Azure، وسرعة تبني الذكاء الاصطناعي، وما إذا كان الطلب الناتج بشكل غير مباشر عن OpenAI سيستمر في ترجمته إلى أداء ملموس في قطاع الحوسبة السحابية. في الفصول السابقة، شددت مايكروسوفت على الأثر الملموس لشراكتها مع OpenAI، سواءً في تسريع نمو Azure أو في توسيع التزاماتها التجارية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

في هذا السياق، لا يُضعف التطور الأخير أسس مايكروسوفت بقدر ما يُعيد صياغة أولويات استراتيجيتها. فالشركة لا تخسر OpenAI، لكنها تتخلى عن قدر من السيطرة على علاقة ساهمت في بنائها وكانت محورية في مسيرة نموها.

في نهاية المطاف، الأهم بالنسبة للسوق من هيكل الاتفاقية هو ما إذا كانت نتائج يوم الأربعاء تُؤكد أن Azure لا تزال المحرك الأساسي لنمو مايكروسوفت في عصر الذكاء الاصطناعي. إذا صحّ ذلك، فقد تُثبت العلاقة المتطورة مع OpenAI أنها أقل خطورة وأكثر خطوة طبيعية في نضوج منظومة الذكاء الاصطناعي الأوسع.

المصدر: xStation5