ارتفعت المؤشرات الأوروبية يوم الثلاثاء، حيث صعد مؤشر ستوكس 600 بنحو 0.5%، وارتفع مؤشر داكس بنسبة 0.85% ليصل إلى 24,782 نقطة، بينما ارتفع مؤشر يورو ستوكس 50 بنسبة 1.0%. ويُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى أداء القطاع المصرفي، الذي يستفيد من انخفاض حدة التوتر في الشرق الأوسط، حيث أوقفت إيران وإسرائيل هجماتهما المتبادلة، مما ساهم في تحسين المعنويات العالمية، على الرغم من استمرار الحذر نظراً لإغلاق مضيق هرمز. كما تتوقع الأسواق رفع البنك المركزي الأوروبي لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه يوم الخميس، إلا أنها تركز بشكل أكبر على مسار السياسة النقدية أكثر من تركيزها على القرار نفسه. في المقابل، تشهد أسعار النفط الخام انخفاضاً حاداً، حيث تراجع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.44% إلى 89.02 دولاراً، وخام برنت بنسبة 2.01% إلى 92.25 دولاراً، مما يعكس انخفاضاً في علاوة المخاطر الجيوسياسية. يضعف الدولار الأمريكي - انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.20٪، وارتفع زوج اليورو/الدولار الأمريكي إلى 1.1566، وانخفض زوج الدولار الأمريكي/الزلوتي البولندي بنسبة 0.29٪ إلى 3.66.

يقود القطاع المالي المكاسب في مؤشر يورو ستوكس 50 بارتفاع قدره 1.43%، مدعومًا بأداء البنوك الإيطالية وبنك يو بي إس. كما حققت قطاعات السلع الاستهلاكية الأساسية (+1.61%) والاتصالات (+0.91%) والصناعات (+0.64%) أداءً جيدًا. في المقابل، سجلت قطاعات التكنولوجيا (-0.14%) والطاقة (-0.10%) والمواد (-0.02%) أسوأ أداء.

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