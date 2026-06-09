ارتفعت المؤشرات الأوروبية يوم الثلاثاء، حيث صعد مؤشر ستوكس 600 بنحو 0.5%، وارتفع مؤشر داكس بنسبة 0.85% ليصل إلى 24,782 نقطة، بينما ارتفع مؤشر يورو ستوكس 50 بنسبة 1.0%. ويُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى أداء القطاع المصرفي، الذي يستفيد من انخفاض حدة التوتر في الشرق الأوسط، حيث أوقفت إيران وإسرائيل هجماتهما المتبادلة، مما ساهم في تحسين المعنويات العالمية، على الرغم من استمرار الحذر نظراً لإغلاق مضيق هرمز. كما تتوقع الأسواق رفع البنك المركزي الأوروبي لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه يوم الخميس، إلا أنها تركز بشكل أكبر على مسار السياسة النقدية أكثر من تركيزها على القرار نفسه. في المقابل، تشهد أسعار النفط الخام انخفاضاً حاداً، حيث تراجع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.44% إلى 89.02 دولاراً، وخام برنت بنسبة 2.01% إلى 92.25 دولاراً، مما يعكس انخفاضاً في علاوة المخاطر الجيوسياسية. يضعف الدولار الأمريكي - انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.20٪، وارتفع زوج اليورو/الدولار الأمريكي إلى 1.1566، وانخفض زوج الدولار الأمريكي/الزلوتي البولندي بنسبة 0.29٪ إلى 3.66.
يقود القطاع المالي المكاسب في مؤشر يورو ستوكس 50 بارتفاع قدره 1.43%، مدعومًا بأداء البنوك الإيطالية وبنك يو بي إس. كما حققت قطاعات السلع الاستهلاكية الأساسية (+1.61%) والاتصالات (+0.91%) والصناعات (+0.64%) أداءً جيدًا. في المقابل، سجلت قطاعات التكنولوجيا (-0.14%) والطاقة (-0.10%) والمواد (-0.02%) أسوأ أداء.
معلومات الشركات:
- ارتفع سهم بنك يو بي إس بنحو 2%، مسجلاً أعلى مستوى له منذ عام 2008، وذلك عقب تقارير رويترز التي تفيد بأن البرلمانيين السويسريين يدرسون تخفيف متطلبات رأس المال للبنك. وتقضي المقترحات الجديدة بإلزام الشركات التابعة الأجنبية بتغطية رأس مالها الأساسي من المستوى الأول (CET1) بنسبة 70-80% بدلاً من النسبة الحكومية البالغة 100%، مما سيقلل الحاجة إلى زيادة رأس المال من حوالي 20 مليار دولار إلى حوالي 15 مليار دولار.
- في المقابل، انخفض سهم شركة جلاكسو سميث كلاين (GSK) بأكثر من 2%، مسجلاً أكبر انخفاض في مؤشر فوتسي 100، وذلك بعد إعلان استحواذها على شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية نوفالنت مقابل 10.6 مليار دولار (صافي القيمة النقدية 9.4 مليار دولار)، وهو ما يمثل علاوة بنسبة 40% على سعر الإغلاق الأخير.
- أما سهمي إنتيسا سان باولو (+2.99%) ويونيكريديت (+2.11%) فيرتفعان مدفوعين بعمليات الاندماج والاستحواذ في القطاع المصرفي الإيطالي، حيث تلقى بنك مونتي دي باشي دي سيينا عرضي استحواذ من إنتيسا وبانكو بي بي إم. في الوقت نفسه، أعلنت إنتيسا عن بيع 635 فرعًا من فروع MPS، بالإضافة إلى العلامة التجارية، لشركة التأمين يونيبول، مما يُبدد المخاوف التنظيمية المتعلقة بالمنافسة؛ وارتفع سهم MPS بنسبة 2.5%، بينما ارتفع سهما BPER Banca ويونيبول بنسبة 4.2% و5.9% على التوالي.
- صعد سهم إنفينون تكنولوجيز (IFX.DE) بنسبة 2.70%، مسجلاً عائدًا منذ بداية العام بلغ 115.6%، مما عزز مكانته كشركة رائدة في القوة النسبية ضمن مؤشر يورو ستوكس 50، في ظل استقرار أسهم التكنولوجيا الأوروبية بعد تصحيح الأسبوع الماضي.
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