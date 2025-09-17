تدخل Salesforce لعبة الأمن القومي

حققت سيلزفورس، الشركة العالمية الرائدة في إدارة علاقات العملاء، نموًا مطردًا وملحوظًا في أدائها المالي خلال السنوات الأخيرة. وارتفعت إيرادات الشركة من 26 مليار دولار أمريكي في عام 2022 إلى ما يقارب 38 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2025، مما يعكس توسع نطاق عملياتها وتوسعها الفعال في السوق. وخلال الفترة نفسها، نمت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بشكل ملحوظ من حوالي 5 مليارات دولار أمريكي إلى أكثر من 11 مليار دولار أمريكي، مما يشير إلى تحسن الكفاءة التشغيلية وإدارة التكاليف بشكل أفضل.

ارتفع هامش التشغيل لشركة Salesforce من 7% في عام 2022 إلى 18% في عام 2025، بينما ارتفع هامش الربح الصافي من 6% إلى 15%، مما يُظهر ربحية الشركة المتنامية. ويعود هذا التوسع في الهامش بشكل أساسي إلى توسيع نطاق العمليات، وتحسين استخدام التكاليف الثابتة، وتحسين النفقات التشغيلية من خلال الأتمتة وإدارة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى نمو الخدمات السحابية المُقدمة بنموذج SaaS القائم على الاشتراك. بالإضافة إلى ذلك، فإن زيادة حصة القطاعات الأكثر ربحية - مثل الذكاء الاصطناعي وحلول القطاع العام - وتحسين التحكم في تكاليف المبيعات والتسويق يدعمان أيضًا تحسن الهامش.

ومع ذلك، ليست الأساسيات المالية القوية وحدها هي التي تجذب انتباه المحللين والمستثمرين. فقد أعلنت Salesforce مؤخرًا عن إطلاق وحدة أعمال جديدة تُسمى Missionforce، مُخصصة لسوق الأمن القومي وحلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة للوكالات الحكومية الأمريكية والجيش. ويهدف هذا التوسع الاستراتيجي ليس فقط إلى تنويع مصادر الإيرادات، ولكن أيضًا إلى المنافسة المباشرة مع Palantir Technologies، وهي شركة رائدة منذ فترة طويلة في مجال عقود التكنولوجيا الحكومية. تطمح شركة Missionforce، بقيادة كيندال كولينز (الرئيس التنفيذي السابق لشركة Salesforce Government Cloud)، إلى تطبيق أنظمة ذكاء اصطناعي متكاملة لدعم العمليات اللوجستية، وتحليل العمليات، وإدارة الأفراد داخل الهياكل العسكرية والاستخباراتية. ويعني هذا عمليًا بناء منصات ذكية تُقدم دعمًا فوريًا لاتخاذ القرارات للمحللين والقادة، مع الحفاظ على أعلى معايير أمن البيانات.

نظرًا للطلب المتزايد من المؤسسات الحكومية على التقنيات الرقمية المتقدمة والأتمتة، ترى Salesforce إمكانات هائلة في القطاع العام. والجدير بالذكر أن المسؤولين التنفيذيين في الشركة قد أقروا علنًا بأن Salesforce تستهدف بشكل مباشر العقود الحكومية التي كانت تقليديًا من اختصاص Palantir. يجمع عرض القيمة من Salesforce بين بنية تحتية قوية للحوسبة السحابية، وخبرة واسعة في إدارة علاقات العملاء، وخوارزميات ذكاء اصطناعي متطورة بشكل متزايد، تهدف إلى منافسة حلول التحليلات الراسخة من Palantir.

ومع ذلك، وعلى الرغم من متانتها المالية، فقد كان أداء أسهم Salesforce أقل بكثير من أداء السوق الأمريكية الأوسع في عام 2025. فمنذ بداية العام وحتى منتصف سبتمبر، خسر سهم الشركة ما بين 25% و28% من قيمته، بينما ارتفع مؤشر S&P 500 القياسي بنحو 12%. ويُبرز هذا التباين في الأداء أن سهم Salesforce لا يزال تحت الضغط، ويتخلف بوضوح عن السوق ككل.

قد يُمثل التحول الاستراتيجي الحالي والتوسع في قطاع الأمن القومي نقطة تحول. فشركة Salesforce لا تُعزز مكانتها في قطاع الشركات فحسب، بل تفتح أبوابها أيضًا لمصادر دخل جديدة ذات إمكانات عالية. ويُعدّ سوق عقود تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي للحكومة الأمريكية أحد أكثر مجالات النمو الواعدة للعقد القادم.

ومن وجهة نظر المستثمر، يُرسل قرار دخول هذا السوق، إلى جانب تحسين النتائج التشغيلية، إشارة واضحة إلى أن Salesforce تطمح إلى أن تصبح ليس مجرد لاعب تقني، بل أيضًا لاعبًا جيوستراتيجيًا. إن المنافسة مع شركة Palantir قد بدأت للتو، ومن الممكن أن تثبت Missionforce أنها أداة رئيسية في المعركة للحصول على عقود بمليارات الدولارات والتي ستشكل مستقبل الأمن الرقمي في أمريكا.