تُقيم كندا والصين شراكةً من شأنها أن تُحدث نقلةً نوعيةً في اقتصادَي البلدين. التقى رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بالرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين، في أول زيارة لرئيس وزراء كندي إلى الصين منذ عام ٢٠١٧. أسفر اللقاء عن استراتيجية تعاون جديدة تشمل قطاعات رئيسية في التجارة والاستثمار.

مجالات التعاون الرئيسية

يهدف الاتفاق إلى تعزيز التعاون في قطاعات مثل الزراعة والصناعات الغذائية. وتأمل كندا في زيادة صادراتها من المنتجات الزراعية والغذائية إلى الصين، ثاني أكبر شركائها التجاريين. ومن المتوقع أن تستفيد الطاقة، بنوعيها التقليدي والمتجدد، من الاستثمارات الجديدة ونقل التكنولوجيا. كما ستشهد الخدمات المالية تطوراً ملحوظاً، بما في ذلك الخدمات المصرفية والاستثمار، وتسهيل وصول الشركات العاملة في كلا البلدين إلى الأسواق.

العوائق والتحديات

مع ذلك، لا تخلو هذه الشراكة من بعض العقبات. فما زالت كندا تفرض رسوماً جمركية على بعض المنتجات الصينية، بما في ذلك السيارات الكهربائية. كما فرضت بكين قيوداً على المنتجات الزراعية الكندية، مما حدّ من صادراتها إلى الصين في السنوات الأخيرة. ورغم هذه التحديات، يعتقد الخبراء أن الاتفاق يمتلك القدرة على تعزيز التجارة والاستثمار على المدى الطويل بين كندا والصين.

الآثار المحتملة على السوق

قد يؤثر التعاون الجديد على الأسواق المالية والصادرات الكندية بعدة طرق. من المتوقع زيادة صادرات السلع الأساسية والمنتجات الزراعية، بما في ذلك القمح وفول الصويا واللحوم ومنتجات الألبان. كما يُحتمل نمو تدفقات الاستثمار من الصين، لا سيما في قطاعي الطاقة والمالية.

ويُعدّ استقرار التجارة نتيجة محتملة أخرى، مما يقلل اعتماد كندا على السوق الأمريكية ويعزز وجودها في آسيا. مع ذلك، يحذر الخبراء من أن آثار الاتفاقية ستظهر تدريجيًا وتعتمد على نجاح إزالة الرسوم الجمركية وتطبيق آليات تدعم التعاون طويل الأمد.

تفتح الاتفاقية الكندية الصينية آفاقًا جديدة للتجارة والاستثمار، مما يمنح كلا البلدين فرصة لتعزيز مكانتهما في السوق العالمية. ورغم وجود بعض التحديات، ترى الأسواق إمكانية حدوث تأثيرات كبيرة على أسعار السلع الأساسية، وتطوير القطاع المالي، وزيادة صادرات المنتجات الزراعية، مما قد يعود بفوائد ملموسة على كلا الاقتصادين على المدى الطويل. ومن بين المستفيدين المحتملين من هذا التحول شركة نوتريين، وهي شركة عالمية منتجة للبوتاس والأسمدة متعددة العناصر الغذائية ومورد رئيسي للمزارعين الكنديين. من المتوقع أن تستفيد الشركة من زيادة مساحة الأراضي المزروعة وصادرات الكانولا والبازلاء والمحاصيل الأخرى.