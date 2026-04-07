ذاكرة مشتعلة: ربع دولار سامسونج المدعوم بالذكاء الاصطناعي يحطم الأرقام القياسية

تتوقع شركة سامسونج للإلكترونيات أن يكون الربع الأول من عام 2026 من أكثر الفترات تميزًا في تاريخها. ومن المتوقع أن ترتفع الأرباح والإيرادات بشكل حاد نتيجة للطلب القوي للغاية على الذاكرة المستخدمة في الذكاء الاصطناعي وبنية مراكز البيانات. وبصفتها إحدى الشركات الرائدة في توريد الذاكرة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وبناء مراكز البيانات، تستفيد الشركة استفادة كاملة من طفرة الذكاء الاصطناعي، والتي، وفقًا للتوقعات، ستُترجم إلى نتائج قياسية.

أهم التوقعات المالية للربع الأول من عام 2026

من المتوقع أن يصل الربح التشغيلي إلى حوالي 57.2 تريليون وون كوري، أي ما يعادل 38 مليار دولار أمريكي تقريبًا، وهو ما يمثل زيادة تفوق ثمانية أضعاف مقارنةً بالربع الأول من عام 2025، حيث بلغ 6.69 تريليون وون كوري.

أما الإيرادات، فمن المتوقع أن تصل إلى حوالي 133 تريليون وون كوري، بزيادة تقارب 70%، متجاوزةً بذلك حاجز 100 تريليون وون كوري في ربع واحد لأول مرة في تاريخ الشركة.

ويُقدر أن قطاع الذاكرة، بما في ذلك ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية ( DRAM ) وذاكرة NAND وذاكرة HBM ، سيُساهم بنحو 40% من الإيرادات.

ويُعزى هذا الأداء المتميز إلى الطلب المتزايد على الذاكرة عالية النطاق الترددي، وخاصةً ذاكرة HBM، المستخدمة في معالجات NVIDIA وAMD وغيرها من المعالجات المُسرّعة التي تُشغّل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. ويتطلب بناء مراكز البيانات ونماذج الذكاء الاصطناعي موارد ذاكرة هائلة، مما يُؤدي إلى قيود على العرض وارتفاع أسعار الرقائق. وتشير التوقعات إلى أن أسعار الذاكرة المستخدمة في مراكز البيانات ستستمر في الارتفاع. نجحت سامسونج في دمج طفرة الذكاء الاصطناعي في ميزانيتها العمومية، جاعلةً من الذاكرة المصدر الرئيسي لأرباحها.

كان رد فعل السوق على التوقعات فوريًا، حيث ارتفعت أسهمها في الساعة الأولى من التداول وحافظت على زخم قوي. تجاوزت توقعات سامسونج الفصلية بشكل ملحوظ إجماع المحللين، وهو ما يُعرف في السوق بـ"المفاجأة الكبرى".

من منظور السوق، تُظهر النتائج المتوقعة بوضوح أن سامسونج من أبرز المستفيدين من طفرة الذكاء الاصطناعي العالمية. تُشكل ذاكرة DRAM وHBM الخاصة بها لمراكز البيانات وأنظمة الذكاء الاصطناعي أساس نمو الأرباح. مع ذلك، ينبغي على المستثمرين توخي الحذر من المخاطر المتعلقة بالتوترات في المناطق الحيوية لسلسلة التوريد، واحتمالية تصعيد الصراع في الخليج العربي، واستمرار حالة الجمود بشأن حصار مضيق هرمز.

لا تُعزز سامسونج إلكترونيكس مكانتها كعملاق في مجال الذاكرة فحسب، بل تُظهر النتائج المتوقعة أيضًا أنها ستكون من أبرز المستفيدين من الطفرة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي. من المتوقع أن يُسهم الطلب القوي على ذاكرة DRAM وHBM المستخدمة في مراكز البيانات وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي في تحقيق إيرادات وأرباح قياسية في الفصول القادمة. ولا تزال الشركة لاعباً جذاباً في السوق الآسيوية بفضل استثماراتها في بنية مراكز البيانات ونمو تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما يمنحها أسساً مالية متينة رغم تعرضها لمخاطر دورية وجيوسياسية.

