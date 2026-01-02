ثلاثة أسواق تستحق المتابعة الأسبوع المقبل (02.01.2026)

نستعد لأسبوع حافل في الأسواق المالية. هذه المرة، قد يكون سوق العملات الأجنبية والسلع مثيرًا للاهتمام بشكل خاص. من المتوقع أن تُحدد سلسلة من البيانات الاقتصادية الكلية الهامة من الولايات المتحدة والصين وأوروبا توجهات التداول، بما في ذلك مؤشرات مديري المشتريات، ومعدل التضخم في الاقتصادات الكبرى، وتقارير سوق العمل الأمريكية. في هذا السياق، ينبغي توجيه اهتمام خاص خلال الأيام القادمة نحو القمح والبلاتين وزوج العملات يورو/دولار أمريكي، حيث لا تزال العوامل الجيوسياسية والأساسية هي المحرك الرئيسي.

زوج العملات يورو/دولار أمريكي

خلال الأسبوع المقبل، سنتلقى سلسلة من تقارير سوق العمل الأمريكية. ونظرًا للتحول الأخير في خطاب مجلس الاحتياطي الفيدرالي - والذي تم تأكيده في أحدث محضر للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية - أصبح سوق العمل الآن محور تركيز البنك. وقد أقرت اللجنة رسميًا بأن ميزان المخاطر قد مال نحو التوظيف، مشيرةً إلى ارتفاع معدلات البطالة، وتباطؤ نمو الرواتب، وضعف خطط التوظيف في الشركات. بحسب تقييم اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، يُشكل تدهور أوضاع سوق العمل حاليًا خطرًا أكبر من التضخم المرتفع نسبيًا في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (2.8% سنويًا). ولهذا السبب، قد يكون زوج اليورو/الدولار الأمريكي حساسًا بشكل خاص لأي مفاجآت في البيانات الاقتصادية القادمة، سواءً تقرير ADP يوم الأربعاء أو بيانات الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة.

القمح

شهد سوق القمح في بورصة شيكاغو التجارية تراجعًا طفيفًا بعد ظهور مؤشرات على إحراز تقدم في المحادثات بين ترامب وزيلينسكي. ونتيجة لذلك، انخفضت حدة التوتر الجيوسياسي قليلًا، حيث يحاول السوق استيعاب احتمالية انخفاض تكلفة الصادرات من أوكرانيا. ومع ذلك، لا يزال مسار الصراع غير واضح المعالم. من الناحية الفنية، يتداول القمح بالقرب من أدنى مستوياته، حيث يشير مؤشر القوة النسبية عند 32.1 إلى اقترابه من منطقة ذروة البيع، بينما يُظهر تحليل التزامات المتداولين استمرارًا في مراكز البيع الصافية بين الصناديق المضاربة وتحولًا تدريجيًا للمنتجين نحو مراكز الشراء. في هذا السياق، قد تعكس الانخفاضات الحالية تفسيرًا متفائلًا للغاية للمفاوضات السياسية. وبناءً على ذلك، قد يشهد سوق القمح - إلى جانب السلع الزراعية الأخرى - بدايةً مثيرةً للاهتمام لعام 2026.

البلاتين

شهدت المعادن النفيسة تقلباتٍ حادةً للغاية في نهاية عام 2025، وكان البلاتين في طليعة هذه التقلبات. ففي الأسبوع الماضي فقط، واجه المعدن تراجعًا حادًا عقب الإعلان عن زيادات في هوامش التداول في بورصة كومكس. في الوقت الراهن، لا نلاحظ أي مضاربات مفرطة؛ ومع ذلك، فإن أي زيادات إضافية في متطلبات الهامش قد تدفع بعض المشاركين التجاريين تدريجيًا إلى الخروج من السوق. وتشير توقعات السوق إلى أن سوق البلاتين قد ينتقل إلى حالة أكثر توازنًا في عام 2026. ومع ذلك، وبعد الارتفاع القوي الأخير، من المرجح أن يحتاج السوق إلى بعض الوقت للوصول إلى مستوى توازن جديد.