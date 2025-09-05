ثلاثة أسواق تستحق المتابعة الأسبوع المقبل (08.08.2025)

نترقب بيانات سوق العمل الأمريكي الرئيسية وقرار أوبك+ بشأن إنتاج النفط. كما تنتظرنا أحداث مهمة أخرى قد تؤثر على الأسواق، أبرزها تضخم مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي. كما سنشهد قرار البنك المركزي الأوروبي، بينما سيُجرى تصويت على الثقة في الحكومة الفرنسية. ومن المقرر أن تكشف شركة آبل أيضًا عن طراز آيفون جديد، مما سيجذب انتباه المستثمرين إلى هذه الشركة التكنولوجية الرائدة. هذا الأسبوع، هناك ثلاثة أسواق تستحق المتابعة تحديدًا: اليورو مقابل الدولار الأمريكي، وفرنك فوركس 40، وUS100.

اليورو مقابل الدولار الأمريكي

سيكون هذا الأسبوع حاسمًا لزوج العملات يورو/دولار أمريكي بسبب حدثين. الأول هو قراءة تضخم مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر أغسطس يوم الخميس. يتوقع المحللون ارتفاعًا في الأرقام، مرتبطًا بالرسوم الجمركية التي دخلت حيز التنفيذ الشهر الماضي. السؤال هو: هل ستكون هذه الزيادة طفيفة أم كبيرة بما يكفي لإعادة إثارة الجدل حول التأثير طويل المدى للرسوم الجمركية على التضخم؟ يوم الخميس، سنشهد أيضًا قرار البنك المركزي الأوروبي. في هذه الحالة، لا تتوقع الأسواق أي تغيير في أسعار الفائدة. يجب ألا ننسى أيضًا تأثير تصويت الثقة الذي جرى يوم الاثنين في فرنسا، والذي قد يؤثر أيضًا على العملة الأوروبية.

FRA40

سيُجرى تصويت على الثقة بحكومة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو يوم الاثنين، 8 سبتمبر. يُعدّ هذا التصويت بمثابة استفتاء شعبي على ميزانية العام المقبل، التي تتضمن تخفيضات كبيرة في الإنفاق. يفتقر الائتلاف الحاكم إلى أغلبية برلمانية، في حين أعلنت كل من جماعات اليمين واليسار المتطرفين بالفعل أنها ستصوت ضدها. يتوقع المحللون سقوط الحكومة، الأمر الذي قد يكون له عواقب وخيمة، بما في ذلك احتمال خفض التصنيف الائتماني لفرنسا إذا فشلت البلاد في خفض عجزها المرتفع للغاية. من ناحية أخرى، أبدى رئيس الوزراء بايرو انفتاحه على التفاوض مع المعارضة لكسب الدعم، مع أن خفض العجز لا يزال شرطًا ضروريًا. كان مؤشر كاك 40 أحد أضعف المؤشرات الأوروبية الرئيسية هذا العام.

US100

يقترب خفض أسعار الفائدة الأمريكية، مما يعزز المعنويات في وول ستريت. كما تُغذي الأرباح القوية للشركات هذا الارتفاع. سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (US500) بالفعل مستويات قياسية مرتفعة، بينما يقترب مؤشر ناسداك 100 (US100) من تحطيم رقمه القياسي. وقد يُشكّل الإطلاق المرتقب لهاتف آيفون الجديد حافزًا لتحقيق مكاسب تدفع مؤشر التكنولوجيا إلى مستويات قياسية جديدة. إضافةً إلى ذلك، تفاعلت الأسواق أواخر الأسبوع الماضي بشكل إيجابي مع النتائج القوية لشركة برودكوم، التي أعلنت أيضًا عن شراكة مع شركة أوبن إيه آي لتطوير شرائح جديدة تهدف إلى منافسة إنفيديا.