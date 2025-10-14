نظرة فنية: الذهب يتراجع من أعلى مستوى قياسي🔔

- انخفض سعر الذهب من 4,190 دولارًا أمريكيًا إلى 4,130 دولارًا أمريكيًا للأونصة.
- يستقر مؤشر القوة النسبية عند 82 نقطة.
- كان نطاق الاندفاع الصعودي السابق مشابهًا بنسبة 1:1.
انخفض سعر الذهب من حوالي 4,190 دولارًا أمريكيًا إلى 4,130 دولارًا أمريكيًا، بينما يُظهر الدولار الأمريكي تحسنًا طفيفًا. يحوم مؤشر القوة النسبية (RSI) حول 82 نقطة، مما يُشير إلى وجود سوق في حالة تشبع شراء.
- بالنظر إلى الاندفاع الصعودي السابق، الذي تلاه مرحلة استقرار بين 3,300 و3,400 دولار أمريكي، يُمكننا ملاحظة أوجه تشابه مع الحركة الصعودية الأخيرة، التي ارتفع خلالها الذهب بسرعة من حوالي 3,300 دولار أمريكي إلى ما يقارب 4,200 دولار أمريكي.
- في حال حدوث سيناريو 1:1، يُمكن توقع تراجع أعمق من المستويات الحالية واحتمال استقرار حول 3,800 دولار أمريكي للأونصة. في الوقت نفسه، لا يزال السوق الفوري يشهد ضغوطًا متزايدة، ولا تزال التوقعات الأساسية لمزيد من ارتفاع الأسعار قوية.
المصدر: xStation5
