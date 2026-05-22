📆 ثلاثة أسواق تستحق المتابعة الأسبوع المقبل (22.05.2026)

سيُتيح يوم الاثنين الأخير من شهر مايو للأسواق المالية العالمية فترة راحة قصيرة، حيث سيتم تعليق التداول في الولايات المتحدة بمناسبة عطلة يوم الذكرى، إلى جانب إغلاق الأسواق في المملكة المتحدة وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية. مع ذلك، قد يكون هذا الهدوء خادعًا. فالتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط لا تزال حادة، ويُتوقع أن يشهد الأسبوع المقبل مجموعة كبيرة من البيانات الاقتصادية الكلية التي ستؤثر على معنويات المستثمرين على المدى القريب.

ويُعدّ مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) المقياس المفضل للتضخم لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب سلسلة من بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأوروبي (CPI) وتعليقات هامة من محافظي البنوك المركزية، من أبرز هذه البيانات. وقبل صدور هذه المحفزات المرتقبة الأسبوع المقبل، تستحق ثلاثة مؤشرات دراسة متأنية: مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (US500)، وزوج العملات يورو/دولار أمريكي، وزوج العملات دولار أمريكي/ين ياباني.

S&P 500 (عقود US500 الآجلة)

يواجه المؤشر القياسي الأمريكي اختبارًا حاسمًا لمرونته. بعد استقرارها واقترابها من أعلى مستوياتها على الإطلاق، تتجه أنظار المستثمرين إلى حزمة البيانات الاقتصادية الأمريكية الهامة المقرر صدورها يوم الخميس المقبل. من منظور السياسة النقدية، سيكون الحدث الأبرز هو تقرير الدخل والإنفاق الشخصي لشهر أبريل، والذي يتضمن مؤشر انكماش نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي - وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي (مع العلم أن هذا التفضيل قد يتغير بسرعة تحت قيادة كيفن وارش).

سيقدم هذا التقرير إشارة واضحة بشأن نطاق التعديلات المحتملة على أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة. كما سيشهد يوم الخميس تحديثات حول الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، وطلبات السلع المعمرة، وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية. وبينما مثّل تقرير شركة إنفيديا الأخير نهاية موسم أرباح الشركات بالنسبة للكثيرين، من المقرر أن تُعلن عدة شركات بارزة، من بينها سيلزفورس، وديل، وكوستكو، وسنوفليك، عن نتائجها الأسبوع المقبل.

EURUSD

من المتوقع أن يصبح هذا الزوج، الأكثر تداولاً في العالم، ساحةً للتنافس بين الولايات المتحدة ومنطقة اليورو في السرديات الاقتصادية الكلية. بينما سيهيمن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي على يوم الخميس، سيشهد يوم الجمعة التالي سيلًا من البيانات من أوروبا.

بالتزامن مع نهاية الشهر، سيصدر يوم الجمعة بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأولية لشهر مايو من اقتصادات منطقة اليورو الرئيسية، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، بالإضافة إلى تقارير الناتج المحلي الإجمالي من فرنسا وإيطاليا. وقبل ذلك بيوم، أي يوم الخميس، ستصدر مؤشرات الاقتصاد وثقة المستهلك في منطقة اليورو. ومن الأهمية بمكان أن يشهد يوم الخميس أيضًا نشر محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير للبنك المركزي الأوروبي، والذي سيخضع لتحليل دقيق نظرًا لترقب السوق الشديد لقرار سعر الفائدة في يونيو.

USDJPY

يدخل الين الياباني فترة من التقلبات الحادة، مدفوعةً بمجموعة من العوامل النقدية والأحداث الجيوسياسية الهامة. وقد أشار بنك اليابان منذ فترة طويلة إلى احتمال رفع سعر الفائدة لمكافحة مخاطر التضخم، على الرغم من أن البيانات الوطنية الأخيرة أظهرت قراءات ضعيفة بشكل ملحوظ. في الوقت نفسه، ومع تذبذب الاقتصاد على حافة تباطؤ محتمل، تتوقع الأسواق بنسبة تقارب 100% رفع سعر الفائدة بحلول نهاية يوليو.

ومن المقرر أن يلقي محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، كلمة يوم الأربعاء المقبل، وهي كلمة قد تُعزز التوقعات برفع سعر الفائدة أو تُبددها تمامًا. ويوم الجمعة، ستتلقى الأسواق بيانات التضخم في طوكيو، إلى جانب بيانات البطالة والإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة.

كما سيتأثر التوجه الجيوسياسي باجتماع وزراء خارجية دول الرباعية (كواد) يوم الثلاثاء في نيودلهي، يليه يوم الجمعة انطلاق قمة الدفاع المرموقة في سنغافورة، بحضور وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، وغيره من الشخصيات.