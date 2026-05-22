"باركن" تطبق ضريبة القيمة المضافة على خدمات المواقف مطلع يونيو

أعلنت شركة باركن عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة (VAT) بنسبة 5% على جميع خدمات مواقف المركبات العامة التي تقدمها الشركة، وذلك اعتباراً من 1 يونيو 2026، وفقاً للمتطلبات التنظيمية المعمول بها في دولة الإمارات.

هذا وأوضحت الشركة أن تطبيق الضريبة سيشمل جميع خدمات المواقف التابعة لها، بما في ذلك المواقف داخل الشوارع وخارجها، والاشتراكات الموسمية، والتصاريح، وخدمات الحجز.

من جانبها أكدت الشركة أن التعرفة الأساسية للمواقف ستبقى دون تغيير، فيما سيتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة بشكل منفصل وتحويلها إلى الهيئة الاتحادية للضرائب، بما يتماشى مع التشريعات السارية وفيما يتعلق بالأثر المالي، أشارت "باركن" إلى أن تطبيق الضريبة اعتباراً من يونيو 2026 لن يكون له تأثير جوهري على المركز المالي للشركة مستقبلاً.

كما بيّنت الشركة أن ضريبة القيمة المضافة بأثر رجعي عن الفترة الممتدة من 1 فبراير 2024 حتى 31 مايو 2026 سيتم تعويضها بالكامل من قبل هيئة الطرق والمواصلات، وذلك وفقاً لآلية التعويض المتفق عليها مسبقاً، مما يعني عدم وجود أي أثر مالي على الشركة عن تلك الفترة.

في حين أكدت "باركن" التزامها المستمر بأعلى معايير الامتثال التنظيمي والشفافية والإفصاح، مشيرة إلى أنها ستواصل تزويد السوق بأي مستجدات جوهرية وفق الأنظمة والتعليمات المعتمدة.