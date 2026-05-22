إفتتاح الأسواق الأمريكية: وول ستريت تقترب من مستويات قياسية قبل عطلة نهاية الأسبوع الطويلة، مدعومة بالذكاء الاصطناعي

نظرة عامة على معنويات السوق والوضع الاقتصادي الكلي

لا تزال معنويات المستثمرين في الأسواق الأمريكية متفائلة للغاية عند افتتاح جلسة تداول يوم الجمعة، حيث تتجه الأسهم نحو تسجيل أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ عام 2023. ويستند هذا التفاؤل إلى ضخ سيولة كبيرة ومؤشرات اقتصادية كلية قوية. وقد تعززت شهية المستثمرين للمخاطرة مع انخفاض مؤشر تقلبات السوق (VIX) إلى أدنى مستوى له منذ أوائل فبراير، على الرغم من الارتفاع الفني الطفيف في تداولات العقود الآجلة في الصباح الباكر. والجدير بالذكر وجود تفاؤل كبير قبل عطلة نهاية الأسبوع بشأن التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، حيث أفاد كلا الجانبين بإحراز تقدم في المحادثات الدبلوماسية، مما أدى إلى مزيد من التراجع في أسعار النفط الخام.

كما يُغذّي زخم السوق موجة قوية من عمليات إعادة شراء أسهم الشركات وعمليات الاستحواذ النقدي. بحسب بيانات من EPFR، تجاوزت القيمة الإجمالية لعمليات شراء أسهم الشركات هذه تريليون دولار بحلول عام 2026. وعلى عكس الاتجاهات العالمية الأوسع، تؤكد بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن ستاندرد آند بورز يوم الخميس على مرونة الاقتصاد الأمريكي، لا سيما في قطاع التصنيع. ويتضح بشكل متزايد أن الإنفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي بدأ يظهر جلياً في بيانات الاقتصاد الكلي الملموسة.

ليس من المستغرب، بالنظر إلى هذا التركيز الكبير لشركات التكنولوجيا العملاقة، أن يقود القطاع الأساسي لمؤشر ناسداك 100 الارتفاع اليوم. المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي

تحليل مؤشر ناسداك 100 (US100)

ارتفع مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 (US500) وناسداك 100 (US100) بنحو 0.5% عند افتتاح جلسة التداول النقدي، قبل أن يتراجعا قليلاً إلى نطاق 0.3% إلى 0.4%، ليصبح كلا المؤشرين على بُعد أجزاء من المئة فقط من أعلى مستوياتهما على الإطلاق. للتذكير، ستكون الأسواق الأمريكية مغلقة يوم الاثنين بمناسبة عطلة يوم الذكرى، مع استمرار تداول العقود الآجلة وفق جدول زمني مختصر حتى الساعة 7:00 مساءً بتوقيت وسط أوروبا.

واصل مؤشر ناسداك 100 ارتفاعه رغم تراجع أسهم شركة إنفيديا؛ فبينما حققت الشركة المصنعة للرقائق نتائج مالية ممتازة، يبدو أن الإعلان قد أثار موجة من جني الأرباح بين المستثمرين. في المقابل، تتداول الشركات العملاقة مثل أبل وإيه إم دي بالقرب من أعلى مستوياتها، بينما لا تزال الشركات المنافسة مثل مايكروسوفت وميتا بلاتفورمز أقل بكثير من مستوياتها التاريخية، مما يشير إلى وجود مجال أكبر للمؤشرات الرئيسية لمواصلة مكاسبها.

أبرز أخبار الشركات

ارتفعت أسهم شركتي IBM (+2.2%) و GlobalFoundries (+7.8%) بعد أنباء عن تخصيص الحكومة الأمريكية ملياري دولار لتطوير مرافق رقائق الكم.

وصعدت أسهم Workday (WDAY) بنسبة 6.8%، بعد أن قفزت بنسبة تصل إلى 12% في تداولات ما قبل افتتاح السوق، وذلك عقب تجاوز نتائجها المالية للربع الأول توقعات وول ستريت.

وصعدت أسهم Zoom Communications (ZM) بنسبة 11% مدعومة بأرباح فاقت التوقعات وتوقعات محسّنة للعام بأكمله. كما تلقى السهم دعمًا إضافيًا من KeyBanc التي رفعت تصنيفه إلى "وزن القطاع".

وتراجعت أسهم Take-Two Interactive (TTWO) بنسبة 4.4%، متراجعةً عن مكاسب ما قبل افتتاح السوق التي بلغت 5%، على الرغم من تحقيقها أرقامًا ربع سنوية قوية وتأكيدها رسميًا موعد إصدار لعبة Grand Theft Auto VI في 19 نوفمبر.

قفزت أسهم IMAX Corp. (IMAX) بنسبة تقارب 17% بعد تقارير إعلامية تفيد بأن الشركة المشغلة لدور السينما ذات الشاشات الكبيرة تدرس بيعها المحتمل وأنها تواصلت مع العديد من شركات الترفيه. ارتفع سهم شركة ألكوا ( AA ) بنسبة 7% بعد أن رفعت يو بي إس تصنيفها للشركة المنتجة للألمنيوم إلى "شراء"، مشيرةً إلى توقعات إيجابية لأسعار الألمنيوم مدفوعةً بالحرب الدائرة.

صعد سهم شركة بيلوتون ( PTON ) بنسبة 11%، وارتفع سهم المعهد التقني العالمي ( UTI ) بنسبة 8% بعد الإعلان عن إضافة كلا السهمين إلى مؤشر ستاندرد آند بورز للشركات الصغيرة 600.

في المقابل، انخفضت أسهم الشركات الصينية المدرجة في الولايات المتحدة، حيث تراجع سهم علي بابا ( BABA ) بنسبة 1.1%، وسهم تريب دوت كوم ( TCOM ) بنسبة 2.2%، متأثرةً بمخاوف بشأن خطط هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية لمعاقبة شركات الوساطة المالية العابرة للحدود.

الشركات الرائدة والمتأخرة في مؤشر ناسداك 100. المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي​​​​​​​