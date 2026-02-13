ثلاثة أسواق يجب مراقبتها الأسبوع المقبل (13.02.2026)

بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية الهامة التي قدمت صورة مجزأة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، تدخل الأسواق العالمية فترة من الهدوء الاقتصادي الكلي النسبي. تشهد الولايات المتحدة عطلة نهاية أسبوع طويلة بمناسبة عيد ميلاد واشنطن، بينما تبدأ الصين احتفالات رأس السنة القمرية التي تستمر أسبوعًا، مما يستدعي إغلاقًا جزئيًا للأسواق. وفي البرازيل، تُؤدي المراحل الأخيرة من الكرنفال إلى مزيد من انخفاض السيولة. ومع ذلك، تحت هذا الهدوء الظاهري للعطلات، لا تزال هناك عوامل مؤثرة على تقلبات السوق: صدور محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، وبيانات التضخم لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وقرار هام بشأن سعر الفائدة في نيوزيلندا. ينبغي على المستثمرين توجيه تركيزهم نحو زوج العملات AUDNZD، ومؤشر US500، والألومنيوم.



AUDNZD



ارتفع زوج العملات AUDNZD إلى أعلى مستوياته منذ عام 2013، مدعومًا بارتفاع أسعار المعادن النفيسة والصناعية - التي تُعد أستراليا من أبرز منتجيها - وتحول واضح نحو سياسة نقدية أكثر تشددًا من جانب بنك الاحتياطي الأسترالي. من المتوقع اختبار هذا التباين يوم الأربعاء المقبل خلال جلسة التداول الآسيوية، عندما يُصدر بنك الاحتياطي النيوزيلندي (RBNZ) قراره الأخير بشأن السياسة النقدية. ويتوقع المحللون أن يُبقي بنك الاحتياطي النيوزيلندي سعر الفائدة الأساسي عند مستوى معتدل نسبيًا يبلغ 2.25%. وبينما ارتفع التضخم في نيوزيلندا إلى ما يزيد عن 3%، فإن الهشاشة الاقتصادية النظامية قد قيّدت إلى حد كبير قدرة البنك المركزي على اتخاذ قراراته، مما حال دون تطبيق سياسة تشديد نقدي حاد كما هو الحال في نيوزيلندا. ورغم أن الأسواق تتوقع رفعًا محتملاً لسعر الفائدة بحلول خريف 2026، إلا أن التركيز حاليًا ينصب على التوجيهات المستقبلية لبنك الاحتياطي النيوزيلندي. فإذا ما أشار البنك إلى تزايد مخاطر التضخم وألمح إلى تشديد نقدي في نهاية الدورة الاقتصادية، فقد يشهد الزوج تراجعًا تكتيكيًا. في المقابل، قد يؤدي استمرار الموقف التيسيري، إلى جانب ارتفاع أسعار المعادن، إلى استهداف زوج الدولار الأسترالي/الدولار النيوزيلندي مستوى 1.20.

US500



ستُغلق أسواق النقد الأمريكية يوم الاثنين، بينما ستعمل العقود الآجلة في وول ستريت وفقًا لجدول زمني مُختصر. على الرغم من البداية الإيجابية للأسبوع الماضي، انتهت بعض الجلسات التالية بانخفاض. يعكس هذا التراجع قلقًا متعدد الأوجه: تصاعد التوترات الجيوسياسية بشأن السياسة الأمريكية تجاه إيران، وتراجع الاهتمام بالذكاء الاصطناعي الذي بدأ يُلقي بظلاله على مطوري البرمجيات ووكالات الأنباء. يبقى التحدي الأكبر هو غموض مسار الاحتياطي الفيدرالي. فبينما يُعقّد سوق العمل القوي النقاش حول التيسير النقدي الوشيك، تباطأت بيانات مؤشر أسعار المستهلك بشكل حاد أكثر من المتوقع. سيُحدد حدثان حاسمان مسار السوق: صدور محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يوم الأربعاء، والذي سيُقدم نظرة معمقة على المناقشات الداخلية للجنة، وتقرير نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة - وهو المؤشر الرئيسي للاحتياطي الفيدرالي لقياس استقرار الأسعار.



Aluminum



بلغت تقلبات أسعار المعادن ذروتها في مطلع فبراير، لكن الوضع تحول نحو خروج ملحوظ لرؤوس الأموال المضاربة من أسواق العقود الآجلة. ولم يسلم الألومنيوم من ذلك؛ تراجعت الأسعار نحو مستوى 3000 دولار للطن، مما محا فعلياً جميع مكاسبها التي حققتها في عام 2026. ويواجه المعدن تهديداً مزدوجاً. فمن الناحية الموسمية، تسبب رأس السنة القمرية في توقف واسع النطاق للنشاط الصناعي في جميع أنحاء الصين، أكبر مستهلك في العالم. ومن الناحية الهيكلية، يستوعب السوق التقارير التي تفيد بأن الإدارة الأمريكية قد تدرس تخفيف الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم. وحتى تتضح الأمور على الصعيد التجاري أو يظهر انتعاش في الطلب من بكين بعد العطلة، يبدو أن ارتفاع أسعار الألومنيوم محدود هيكلياً.