٤:٥٠ م · ٢٠ يناير ٢٠٢٦

تحليل مؤشر US100 (ناسداك) – نظرة أساسية وفنية

Milad Azar
-
-
التحليل الأساسي

يُعد مؤشر ناسداك 100 من أكثر المؤشرات حساسية للتغيرات الاقتصادية الكلية، خاصة ما يتعلق بأسعار الفائدة الأمريكية، بيانات التضخم، ونتائج أرباح شركات التكنولوجيا الكبرى. استمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة يشكل ضغطًا على أسهم النمو بسبب ارتفاع تكلفة رأس المال، كما أن أي لهجة متشددة من الاحتياطي الفيدرالي أو تأجيل لخفض الفائدة غالبًا ما يحد من شهية المخاطرة في أسهم التكنولوجيا.

على الجانب الإيجابي، لا تزال محركات النمو طويلة الأجل قائمة، مثل الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، إلا أن التقييمات المرتفعة تجعل السوق أكثر حساسية للأخبار السلبية.

عامل جيوسياسي إضافي

تزايد التوتر السياسي بين الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية حول جزيرة غرينلاند يُعد عامل مخاطرة إضافيًا، ولو بشكل غير مباشر. هذا النوع من التوترات الجيوسياسية قد يرفع مستوى عدم اليقين في الأسواق العالمية، ويعزز توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة على حساب أسهم النمو، ما قد يضغط مؤقتًا على مؤشرات مثل ناسداك 100 في فترات تصاعد الأخبار أو التصريحات السياسية.

 

التحليل الفني (إطار الساعة H1)

فنيًا، يظهر الرسم البياني أن السعر كسر الحد السفلي لقناة صاعدة كانت مسيطرة سابقًا، وهو ما يُعد إشارة سلبية لاحتمال استمرار التصحيح. كما يتداول السعر أسفل المتوسط المتحرك الأساسي 200 (EMA 200)، الذي تحول إلى مقاومة ديناميكية.

مؤشر القوة النسبية RSI (14) يتحرك قرب مستوى 34، ما يدل على ضعف الزخم مع اقتراب من مناطق التشبع البيعي دون إشارة انعكاس واضحة. الدعم الأهم حاليًا يقع عند 25,000–25,200، وكسره قد يفتح الطريق نحو 24,600، بينما تتمركز المقاومة قرب 25,800–26,000.

الأساسيات والفنيات تميل إلى الحذر على المدى القصير، مع بقاء احتمالات التصحيح قائمة ما لم يستعد السعر التداول أعلى EMA 200 بزخم قوي.

٢٢ يناير ٢٠٢٦, ٩:٣٨ م

انخفض النفط إلى ما دون 64 دولارًا بعد بيانات إدارة معلومات الطاقة 📌 وانخفض الغاز الطبيعي على الرغم من تقرير المخزونات الإيجابي
٢٢ يناير ٢٠٢٦, ٩:٢٤ م

ارتفع الذهب بنسبة 1%، وقفز الفضة 3% 📈 المعادن النفيسة تقترب من مستويات قياسية مجدداً
٢٢ يناير ٢٠٢٦, ٨:٢٩ م

ارتفع الغاز الطبيعي بنسبة 11% وسط وصول الصقيع القطبي الأمريكي إلى مستوى قياسي منذ عام 2022 📈
٢٢ يناير ٢٠٢٦, ٧:٣٩ م

الولايات المتحدة: محاولة انتعاش في وول ستريت 📈 ارتفاع META بنسبة 3.5%

