تقلبات شركة L3Harris Technologies ⚔️ تبخرت مكاسب بلغت حوالي 13% رغم استثمار حكومي بمليار دولار!

ارتفعت أسهم شركة L3Harris Technologies (LXH.US)، المتخصصة في تصنيع أنظمة الدفاع المتقدمة، بنسبة ملحوظة بلغت 13% في بداية جلسة تداول اليوم في وول ستريت، وذلك بعد إعلانها عن خطط لطرح قسم الصواريخ التابع لها للاكتتاب العام في النصف الثاني من عام 2026. ويعكس هذا الارتفاع اهتمام المستثمرين المتزايد بقطاع الدفاع، مدفوعًا بالتوترات الجيوسياسية العالمية وزيادة الإنفاق الدفاعي الأمريكي. وتكتسب الشراكة الاستراتيجية مع وزارة الدفاع الأمريكية أهمية خاصة، إذ تضمن للشركة المنبثقة طلبات مستقرة وتدفقًا مستمرًا للإيرادات على المدى الطويل. وقد أدرك السوق بوضوح إمكانات الاكتتاب العام لقسم الصواريخ، حيث لن تكون هذه الصفقة مجرد وسيلة لتحسين هيكل شركة L3Harris، بل ستتيح قبل كل شيء جمع رأس مال فوري لقطاع تقنيات الدفاع سريع التطور. ويعكس ارتفاع قيمة أسهم الشركة الأم ثقة المستثمرين بأن قسم الصواريخ يتمتع بإمكانات نمو أعلى بكثير من أقسام الشركة الأخرى، وأن آفاقه مضمونة بفضل العقود المبرمة مع الحكومة الفيدرالية.

لكن هذا ليس كل شيء، إذ تتأثر أسهم الشركة أيضًا باستثمار حكومي بقيمة مليار جنيه إسترليني في شركة L3Harris لحلول الصواريخ. من المتوقع أن يُحدث هذا الاستثمار نقلة نوعية في استراتيجية الدفاع الأمريكية، وربما يكون حافزًا أقوى لنمو الأسهم من مجرد طرح عام أولي. تتجه وزارة الدفاع الأمريكية، مسترشدة باستراتيجيتها الجديدة "التوجه المباشر إلى الموردين"، نحو التمويل المباشر للموردين الرئيسيين، ما يضمن لهم طلبات مستقرة طويلة الأجل لصواريخ توماهوك، وباك-3، وثاد، وستاندرد. هيكل الصفقة - أسهم ممتازة قابلة للتحويل تُحوّل تلقائيًا إلى أسهم عادية خلال الطرح العام الأولي في النصف الثاني من عام 2026 - يعني أن الحكومة لا تدعم فقط توسيع الإنتاج، بل تشارك أيضًا في الأرباح المحتملة من الطرح العام. يجمع هذا النموذج بين الطلب المضمون من البنتاغون وإمكانية تحقيق إيرادات من التقييم السوقي المستقبلي، ما يُزيل فعليًا جميع مخاطر الأعمال للشركة الجديدة. يشير هذا الاستثمار أيضًا إلى عزم إدارة ترامب على تعزيز القدرة الإنتاجية لقطاع الصناعات الدفاعية بشكل سريع، لا سيما في ظل التوترات الجيوسياسية، مما يُهيئ بيئةً مواتيةً لنموٍّ ملحوظٍ لهذا القطاع في السنوات القادمة.

بدأت أسهم الشركة التداول بفجوة سعرية صاعدة كبيرة، إلا أنها تقلصت الآن إلى حدٍّ كبير، مما قد يُشير إلى أن السوق قد استوعب هذه المعلومات مسبقًا. مع ذلك، لا تُغيّر هذه التحركات من حقيقة أن الأسهم في اتجاه صعودي (بالنظر إلى المتوسطات المتحركة الأسية)، ولكن مع زخم نموٍّ قويٍّ على المدى القصير، والذي قد يكون محدودًا. ويتجاوز مؤشر القوة النسبية (RSI) للمتوسط ​​المتحرك لـ 14 يومًا حاليًا مستوى 83 نقطة.

المصدر: xStation