تقوم شركة ريفيان بتطوير شريحة ذكاء اصطناعي خاصة بها للقيادة الذاتية 💡

أعلنت شركة ريفيان (RIVN.US) رسميًا، خلال فعاليتها الافتتاحية "يوم الذكاء الاصطناعي والاستقلالية" في 11 ديسمبر 2025، عن تطوير معالج ذكاء اصطناعي داخلي الصنع يُدعى "معالج ريفيان للاستقلالية" (RAP1)، مصمم خصيصًا للتحكم في المركبات ذاتية القيادة. تُحقق هذه الشريحة، المصنعة بتقنية 5 نانومتر، أداءً يصل إلى 1600 تريليون عملية حسابية في الثانية (INT8 TOPS)، وتعالج 5 مليارات بكسل في الثانية، مما يُتيح معالجة متقدمة للبيانات الواردة من الكاميرات والرادارات وأجهزة استشعار الليدار. يُمثل هذا الحل تحولًا من ريفيان نحو التكامل الرأسي الكامل، على غرار شركة تسلا، التي تُطور بدورها شرائح الذكاء الاصطناعي الخاصة بها بدلًا من الاعتماد على تقنية NVIDIA.

إلى جانب الشريحة الجديدة، كشفت ريفيان النقاب عن حزمة "الاستقلالية+"، المتاحة ابتداءً من عام 2026 مقابل رسوم لمرة واحدة قدرها 2500 دولار أمريكي، أو 49.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا. ستُمكّن هذه الخدمة من القيادة بدون استخدام اليدين على أكثر من 3.5 مليون ميل من الطرق في الولايات المتحدة وكندا، وتهدف في نهاية المطاف إلى توفير تقنية القيادة الذاتية الكاملة (المستوى 4). إضافةً إلى ذلك، ستُدمج ريفيان مستشعرات LiDAR في طرازات R2 المستقبلية لتحسين اكتشاف العوائق ورسم خرائط البيئة. وسيدعم النظام بأكمله نموذج قيادة واسع النطاق (LDM) مطوّر داخليًا، وهو نموذج تدريبي مشابه لنماذج اللغة الكبيرة، يستخدم بيانات من مجموعات بيانات قيادة واسعة النطاق.

وتشهد أسهم الشركة انخفاضًا بنسبة 4% تقريبًا اليوم.

المصدر: xStation