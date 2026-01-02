إطلاق شركة TSMC تقنية 2 نانومتر، وارتفعت أسهمها 📈

بدأت شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات (TSMC) رسميًا الإنتاج الضخم لرقائق 2 نانومتر، لتصبح بذلك أول شركة في العالم تحقق عملية تصنيع بكميات كبيرة باستخدام ترانزستورات Gate-All-Around. يُمثل هذا الإنجاز خطوةً هامةً في صناعة أشباه الموصلات، إذ يُحدث نقلةً نوعيةً تُضاهي الأجيال السابقة من عمليات التصنيع بتقنيتي 7 و5 نانومتر. تُقدم رقائق 2 نانومتر أداءً أعلى مع استهلاك طاقة مماثل، أو بانخفاض ملحوظ في استهلاك الطاقة مع الحفاظ على سرعات التيار، مع زيادة كثافة الترانزستور بأكثر من 15%. يجري الإنتاج في مصنع Fab 22 في كاوهسيونغ ومصنع Fab 20 في هسينتشو، ومن المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية الكاملة إلى 100,000 رقاقة شهريًا بحلول نهاية عام 2026.

وقد ضمنت كبرى شركات الشركة بالفعل سعة إنتاجية استراتيجية. فقد ضمنت شركة آبل أكثر من نصف الطاقة الإنتاجية الأولية لرقائق A20 وM6، مما يُبرز اعتمادها الكبير على شركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية. خصصت شركتا إنفيديا وإيه إم دي حصة كبيرة من رقائق السيليكون لمسرعات الذكاء الاصطناعي ومعالجات الخوادم. ويبلغ سعر الرقاقة الواحدة حوالي 30,000 دولار أمريكي، ما يمثل زيادة تتراوح بين 10 و20% مقارنةً برقائق 3 نانومتر، ويشير إلى هوامش ربح عالية للشركة.

يسعى المنافسون جاهدين للحاق بالركب، لكن شركة TSMC تحافظ على تفوقها الواضح. بدأت سامسونج الإنتاج الضخم لرقائق 2 نانومتر في نوفمبر 2025، إلا أن انخفاض الإنتاجية يحد من قدرتها على جذب عملاء جدد. تعمل TSMC حاليًا على تطوير عملية تصنيع محسّنة بتقنية 1.6 نانومتر مع نظام جديد لتوصيل الطاقة، يُتوقع أن يُحسّن الأداء ويُقلل استهلاك الطاقة، ما يُعزز مكانة الشركة في الجيل القادم من الرقائق.

بالنسبة للسوق، يحمل إطلاق تقنية 2 نانومتر عدة دلالات مهمة. تُرسّخ TSMC مكانتها كمورد رئيسي لشركات الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء، حيث يتجاوز الطلب الطاقة الإنتاجية المتاحة. تم تخصيص أكثر من نصف الإنتاج بالفعل لعملاء رئيسيين، بينما يواجه المنافسون قدرة محدودة على التوسع، مما يسمح لشركة TSMC بالحفاظ على هوامش ربح عالية. ويتوقع المحللون أن تنمو إيرادات TSMC بنسبة تتراوح بين 20 و25 بالمئة في عام 2026، مما يؤكد الأهمية الاستراتيجية للتقنية الجديدة في سوق أشباه الموصلات.

المصدر: xStation5