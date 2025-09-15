«تمارا» السعودية تتجه للحصول على تمويل يتجاوز 1.4 مليار دولار

تتجه شركة «تمارا» السعودية، المنصة المتخصصة في التسوق والمدفوعات، للحصول على تمويل يتجاوز 1.4 مليار دولار من مجموعة مقرضين دوليين بقيادة «غولدمان ساكس»، في اتفاقية تهدف إلى إعادة تمويل وتوسيع تسهيل ائتماني سابق، في حين أن قيمة الالتزام قد ترتفع إلى نحو 2.4 مليار دولار عند اكتمال المفاوضات حيث كانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق عن أرباح تجاوزت 64 مليون ريال أو ما يعادل 17 مليون دولار، في النصف الأول من عام 2025، مقارنة بخسائر كبيرة في الفترة نفسها من العام السابق.

من جانبها تخدم المنصة ملايين من المستخدمين في السعودية، والإمارات، والبحرين، والكويت، وتعمل على علامات عالمية مثل «شي إن»، و«إيكيا»، و«فرفيتش»، و«جرير»، و«نون»، إلى جانب مئات المشاريع المحلية كما تحظى الشركة بدعم شركة «سنابل» للاستثمارات، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، والبنك الأهلي السعودي، وشركة «شيك أوت.كوم»، و«كوتو»، و«شروق»، و«بارتنرز»، و«إنديفور»، وغيرها.

تأتي الخطوة الأخيرة بجمع عدد من التمويلات الجديدة، بالتزامن مع إعلان «تمارا»، مؤخراً، رفع حد التمويل ليصل إلى 50 ألف ريال (13.3 ألف دولار)، على دفعات مرنة حتى 24 شهراً.

ومن المنتظر أن يشارك في الصفقة كل من «سيتي غروب» و«أبولو غلوبال مانجمنت» لتصبح واحدة من أضخم صفقات التمويل في الشرق الأوسط، وفق وكالة «بلومبرغ».

الجدير بالذكر أنه قد سجلت شركتا «تابي» و«تمارا»، المتخصصتان في خدمات «اشترِ الآن وادفع لاحقاً»، إيرادات مجتمعة بلغت 1.23 مليار ريال، خلال النصف الأول من العام الحالي، بنمو سنوي تجاوز 41 في المائة، مدعومتين بارتفاع عمولات التجار التي تُعد المصدر الرئيسي للدخل.

يُذكر أن البنك المركزي السعودي «ساما» أعلن، في مارس (آذار) الماضي، الترخيص لشركة «تمارا للتمويل»؛ لمزاولة نشاطَي التمويل الاستهلاكي، والدفع الآجِل؛ ليصبح إجمالي عدد شركات التمويل المرخصة 65 شركة في المملكة.