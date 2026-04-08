حصاد الأسواق (08.04.2026)

يشهد السوق الأوسع اليوم انعكاساً لتحركات الشهر الماضي. فقد أعلن ترامب وقفاً مؤقتاً للعمليات العسكرية لمدة أسبوعين لإتاحة المجال للمفاوضات مع إيران. وقد كان رد فعل الأسواق إيجابياً للغاية: انخفضت أسعار النفط، وتراجع الدولار الأمريكي، بينما ارتفعت أسعار الأسهم والذهب. ويستند المقترح إلى خطة إيرانية من عشر نقاط تُعتبر "قابلة للتنفيذ".

ترتفع العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية بنسبة تتراوح بين 2.50% و3.10%، بينما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي ( USDIDX ) بنسبة 0.90%، وارتفع الذهب بنسبة 2.26%، في حين انخفض خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 10.30% و12.80% على التوالي، ليصل إلى 94 و95 دولاراً أمريكياً للبرميل.

تطالب إيران، من بين أمور أخرى، برفع العقوبات بالكامل، واستمرار نفوذها الإقليمي، والسيطرة على عبور مضيق هرمز. وتعتبر الولايات المتحدة هذه الشروط صعبة القبول. ويُضعف الفارق بين الجانبين فرص التوصل إلى اتفاق دائم. ورغم أن وقف إطلاق النار قد يكون مجرد هدنة تكتيكية، إلا أن رد فعل السوق كان حاسماً.

حتى في حال التوصل إلى وقف إطلاق النار، قد تبقى حركة الملاحة عبر مضيق هرمز محدودةً إلى 10-15 سفينة يوميًا. وهذا يعني استمرار الاختناقات المرورية ومشاكل الإمداد. وقد تفرض إيران رسومًا وتتحكم في حركة العبور، مما يشير إلى أن نمو الإمدادات قد يبقى محدودًا هيكليًا.

أشارت إسرائيل إلى أن وقف إطلاق النار لا يشمل عملياتها في لبنان. ويبدو أن السلطات مترددة في التوافق التام مع عملية خفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران.

أكدت إيران أن المحادثات ستُعقد في إسلام آباد في 10 أبريل/نيسان. وتلعب باكستان دور الوسيط الرئيسي. ويشير الجدول الزمني إلى ضيق الوقت المتاح للتوصل إلى اتفاق. وستكون نتائج هذه المحادثات حاسمةً لمسار الصراع على المدى البعيد.

وأشار نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيفرسون، إلى ارتفاع مخاطر التضخم بالتزامن مع ضعف سوق العمل. وتُعقّد أسعار النفط المرتفعة توقعات السياسة النقدية. ويُشير مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى التريث واحتمال الإبقاء على أسعار الفائدة.

أبقى بنك الاحتياطي النيوزيلندي أسعار الفائدة عند 2.25%، لكنه حذر من ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو. قد يصل التضخم إلى حوالي 4.2% نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة. ولا يزال البنك المركزي الياباني على استعداد لرفع سعر الفائدة إذا استمرت ضغوط التضخم.

تشهد الأجور الحقيقية في اليابان أسرع وتيرة نمو لها منذ خمس سنوات، مما يعزز احتمالية قيام بنك اليابان المركزي برفع سعر الفائدة مرة أخرى.