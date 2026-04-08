أرباح مجموعة بنك قطر الوطني تنمو 2% إلى 4.33 مليار ريال في الربع الأول من 2026

ارتفعت الأرباح الصافية لبنك قطر الوطني QNB خلال الربع الأول من عام 2026 بنسبة 2% على أساس سنوي لتصل إلى 4.33 مليار ريال، متجاوزةً متوسط التوقعات البالغة 4.05 مليار ريال، والتي كانت تشير إلى تراجع بنسبة 5% على أساس سنوي.

كما أظهرت البيانات المالية للمجموعة بنهاية مارس آذار 2026 ارتفاع إجمالي الموجودات بنسبة 6% على أساس سنوي ليبلغ 1.41 تريليون ريال، مدفوعاً بنمو محفظة القروض والسلف.