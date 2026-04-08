إنتعاش أسواق الإمارات بعد الهدنة.. ودبي المالي يقفز 8.5%

سجل سوق دبي المالي أكبر صعود له منذ أكثر من 10 سنوات، إذ ارتفع المؤشر العام بواقع 8.5% في جلسة واحدة، مدعوماً بإعلان هدنة لمدة أسبوعين بين الولايات المتحدة وإيران مع صعود كبير لأسهم شركات قطاعي العقارات والخدمات المالية الرئيسية

حيث قفزت أسهم شركة إعمار العقارية ب 11.5 بالمئة، وارتفعت أسهم بنك الإمارات دبي الوطني 10 بالمئة.

لم تقتصر المكاسب على دبي، إذ ارتفع مؤشر أبوظبي بنحو 3.5%، في أكبر صعود له منذ مارس 2024 حيث ارتفع سهم بنك أبوظبي الأول 15 بالمئة، وقفزت أسهم شركة الدار العقارية 10.8 بالمئة.

بالتوازي، هبطت أسعار النفط ، مع تراجع خام برنت بنسبة 16% بعد استئناف تدفق الإمدادات عبر مضيق هرمز.

يشار أنه أعاد هذا الاتفاق أعاد الثقة إلى الأسواق بعد أسابيع من التوترات والمخاوف المتعلقة بإمدادات الطاقة في المنطقة، ما دفع المستثمرين إلى التوجه بقوة نحو أسهم العقارات والبنوك، الأكثر تأثراً خلال فترة التقلبات الأخيرة.