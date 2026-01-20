توقعات نتفليكس للربع الرابع من عام ٢٠٢٥: الأرباح، المحتوى، ووارنر بروس تحت الأضواء! 🚨

لماذا تُعدّ النتائج مهمة؟

تستعد نتفليكس اليوم لإصدار نتائجها المالية للربع الأخير من عام ٢٠٢٥، ويترقبها عالم الإعلام والمستثمرين بشغف. فهذا ليس مجرد تقرير مالي عادي، بل هو لحظة حاسمة للشركة لإثبات استدامة نموذجها القائم على الاشتراكات والنموذج الهجين (الإعلانات + الاشتراكات)، حتى في ظل المنافسة العالمية والصفقات الاستراتيجية الكبرى.

وتشير التوقعات إلى نمو الإيرادات بنحو ١٦.٧٪ على أساس سنوي، مدفوعًا برفع الأسعار، ونمو قطاع الإعلانات، ومجموعة مميزة من المحتوى. من المتوقع أن يظل الربح التشغيلي مستقرًا، وتتوقع شركة البث العملاقة هامش ربح تشغيلي بنسبة 29% في عام 2025 وتدفقات نقدية بقيمة 9 مليارات دولار، مقارنةً بـ 6.9 مليار دولار في عام 2024.

التقديرات المالية الرئيسية للربع الرابع من عام 2025:

الإيرادات: 11.96 مليار دولار، بزيادة 16.7% على أساس سنوي

ربحية السهم: 0.553 دولار، بزيادة 25.4% على أساس سنوي

هامش الربح التشغيلي: 29.6%

صافي الدخل: 2.36 مليار دولار، بزيادة 22.2% على أساس سنوي

الدخل التشغيلي: 2.89 مليار دولار، مستقر مقارنةً بالفترة السابقة

الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 3.03 مليار دولار، مستقرة أيضًا

يُظهر هذا أن نتفليكس لا تنمو فحسب، بل تُحقق أيضًا تدفقات نقدية قوية، مما يُوفر أساسًا للاستثمار في محتوى جديد وعمليات استحواذ محتملة، بما في ذلك وارنر بروس ديسكفري.

ما سيركز عليه المستثمرون

سيولي المستثمرون اهتمامًا ليس فقط للإيرادات، بل أيضًا لجودة النمو وإمكاناته لعام 2026. ومن المتوقع أن تشمل مجالات التركيز الرئيسية ما يلي:

المحتوى المحرك للنمو: حققت بعض الأعمال الناجحة في الربع الأخير من العام، مثل الحلقة الأخيرة من مسلسل " Stranger Things "، ومباراة "جيك بول ضد أنتوني جوشوا"، ومباريات عيد الميلاد في دوري كرة القدم الأمريكية، زيادة في التفاعل وجذب مستخدمين جدد. وتتوقع الأسواق عروضًا مماثلة في الأرباع القادمة.

قطاع الإعلانات: تشير تقديرات المحللين إلى أن إيرادات الإعلانات قد تصل إلى 4-5 مليارات دولار في عام 2026، بعد أن تضاعفت تقريبًا في عام 2025.

الهوامش والربحية: يتوقع المحللون هامش ربح تشغيلي يزيد عن 32% في عام 2026، وهو تحسن مستمر عن نسبة 29% المتوقعة لعام 2025.

المشتركون: تشير التوقعات إلى انضمام 10.7 مليون مشترك جديد في الربع الأخير من العام، على الرغم من أن الشركة توقفت عن الإفصاح بانتظام عن أعداد المشتركين، وتركز بدلاً من ذلك على الإيرادات ومتوسط ​​الإيرادات لكل مستخدم.

المشتركون كل هذا يرسم صورةً لأسسٍ مستقرة، حتى مع تركيز السوق على خطط نتفليكس لمواصلة النمو في العام المقبل.

تأثير وارنر بروس

موضوعٌ آخر مهم هو الاستحواذ المحتمل على وارنر بروس. قد تُغيّر هذه الصفقة، التي تبلغ قيمتها 82.7 مليار دولار، مكانة نتفليكس في السوق بشكلٍ جذري.

حتى مع وجود أسسٍ قوية نسبيًا في الربع الرابع، ستولي الأسواق والمستثمرون اهتمامًا لما يلي:

المخاطر التنظيمية: تخضع الصفقة لمراجعة مكافحة الاحتكار، مما قد يؤدي إلى تأخيرات أو قيود إضافية.

مخاوف بشأن نمو الأعمال الأساسية: يتساءل بعض المحللين عما إذا كانت الشركة تستخدم هذه الصفقة كـ"طوق نجاة" في ظل تباطؤ النمو العضوي.

يُظهر هذا أنه على الرغم من أن نتائج الربع قد تكون مُبهرة، إلا أن القرارات الاستراتيجية وعمليات الاندماج والاستحواذ لا تزال تُهيمن على تقييم أسهم نتفليكس.

أهم المخاطر والمزايا لنتفليكس

المزايا:

قاعدة مشتركين عالمية: تشير التقديرات إلى وجود حوالي 330 مليون مستخدم حول العالم، مع إمكانية تحقيق المزيد من الأرباح من خلال الإعلانات.

محتوى مميز: تساهم الإنتاجات الأصلية والفعاليات المباشرة، مثل الحلقة الأخيرة من مسلسل "سترينجر ثينغز" أو المباريات الرياضية، في زيادة التفاعل والحفاظ على ولاء المستخدمين.

تحسين الربحية: يعزز ارتفاع هوامش التشغيل وعائدات الإعلانات الأسس المالية.

المخاطر:

ضغط المنافسة: تواصل منصات ديزني+ وآبل تي في+ وأمازون برايم توسيع نطاق محتواها والاستثمار في التكنولوجيا.

مخاطر عمليات الاندماج والاستحواذ: قد تحد الديون والتعقيدات التنظيمية المتعلقة بشركة وارنر بروذرز من مرونة نتفليكس المالية.

مخاطر الاقتصاد الكلي والمشتركين: حساسية المنصة لميول المستهلكين وقدرتهم الشرائية في مختلف مناطق العالم.

النقاط الرئيسية