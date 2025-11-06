تراجع العملات المشفرة وسط ضعف المشاعر في وول ستريت 📉

انخفض سعر البيتكوين لفترة وجيزة إلى ما دون 100,000 دولار أمريكي أمس، وتراجع اليوم من حوالي 104,000 دولار أمريكي إلى ما يقل قليلاً عن 101,000 دولار أمريكي. وقد أثار هذا التحرك مخاوف من إمكانية اختبار منطقة 92,000 دولار أمريكي (فجوة CME غير المملوءة) قبل أن يحاول السوق التعافي مرة أخرى. بالإضافة إلى البيتكوين، تواجه الريبل والكاردانو والإيثريوم صعوبات أيضًا، على الرغم من أن البيتكوين لا يزال المعيار الرئيسي لسوق العملات المشفرة الأوسع.
- يشير ما يسمى بفجوة CME إلى فرق السعر الذي يتشكل في عقود البيتكوين الآجلة المتداولة في بورصة شيكاغو التجارية (CME) خلال عطلة نهاية الأسبوع عند توقف التداول. غالبًا ما يتوقع المتداولون أن "يملأ" السعر هذه الفجوة بمجرد إعادة فتح الأسواق.
- كان مستوى 92,000 دولار أمريكي بمثابة دعم قوي من قبل - في أبريل 2025، بدأ الارتفاع الرئيسي للبيتكوين من هذه المنطقة تقريبًا. تُظهر بيانات CoinGlass تجمعًا كثيفًا للسيولة بالقرب من 108,600 دولار أمريكي، والذي قد يشكل مقاومة إذا ارتفع السوق.
- وفقًا لأبحاث K33، يبلغ متوسط سعر شراء بيتكوين ضمن صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة الأمريكية حاليًا حوالي 90,000 دولار أمريكي، مما يؤكد أهمية نطاق الدعم بين 90,000 و92,000 دولار أمريكي في حال حدوث تباطؤ محتمل في سوق العملات المشفرة.
- تشير نظرية دورة بيتكوين الممتدة لأربع سنوات إلى أن آخر قمة للدورة كانت بالقرب من 124,000 دولار أمريكي، لكن هذا الإطار قد يفقد موثوقيته مع تزايد تأثير العوامل الاقتصادية الكلية والمؤسسية على سلوك السوق - وليس فقط تدفقات مستثمري التجزئة. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يكون لكل حدث جديد للانقسام تأثير أقل على إجمالي معروض بيتكوين، حيث أن حوالي 91% من إجمالي بيتكوين متداول بالفعل.
- تخطط بلاك روك لإطلاق صندوق بيتكوين المتداول في البورصة (IBIT) في السوق الأسترالية في نوفمبر 2025، بعد عام اجتذب فيه صندوقها الأمريكي تدفقات استثمارية تزيد عن 27 مليار دولار أمريكي.
- تشير بلومبرج إنتليجنس إلى أن استمرار عمليات شراء صناديق الاستثمار المتداولة قد يُسهم في تخفيف حدة انخفاض الأسعار على المديين القصير والمتوسط، وهو أمرٌ شائع في أسواق العملات المشفرة.
بيتكوين (H1,D1)
المصدر: xStation5
المصدر: xStation5
يعكس الانخفاض المستمر في سعر الإيثريوم أيضًا انخفاض يونيو 2025، عندما انخفض السعر من حوالي 2900 دولار أمريكي إلى أقل بقليل من 2100 دولار أمريكي قبل أن ينتعش إلى 4900 دولار أمريكي في الصيف. مع ذلك، يبدو التراجع الحالي أعمق وأطول أمدًا.
المصدر: xStation5
ملخص يومي - الحكومة لا تزال مغلقة، والسوق يتراجع، والعملات المشفرة تتعافى
انخفاض ممتد في نهاية الأسبوع! 🚨
إفتتاح الأسواق الامريكية: السوق يواصل انخفاضه في نهاية الأسبوع
ارتفاع الدولار الكندي بفضل بيانات سوق العمل الكندية القوية 💡