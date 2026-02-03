🚨تراجع البيتكوين والإيثيريوم وسط تراجع المعنويات في وول ستريت

وسط تصحيح وول ستريت، انخفض سعر البيتكوين إلى 76 ألف دولار، ولم يفلح حتى صافي التدفقات النقدية الإيجابية التي تجاوزت 560 مليون دولار أمس في إبطاء هذا التراجع. يقترب مؤشر القوة النسبية (RSI) من 27، مما يؤكد حالة التشبع البيعي، إلا أن تقاطع المتوسط ​​المتحرك لمؤشر MACD لا يزال يشير إلى احتمال وجود مجال لمزيد من الانخفاض. إذا ما تكرر هذا الانخفاض بنفس وتيرة دافع أكتوبر 2025، فقد ينخفض ​​سعر البيتكوين إلى حوالي 60 ألف دولار.

المصدر: xStation5

صرح مايك نوفوغراتز (الرئيس التنفيذي لشركة غالاكسي ديجيتال) بأن سعر البيتكوين قد يتداول خلال الشهر المقبل ضمن نطاق واسع نسبيًا يتراوح بين 55,000 و75,000 دولار أمريكي. وأشار نوفوغراتز أيضًا إلى أن فرصة انتعاش أفضل قد تظهر مع نهاية الربع الحالي.

شهدت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين (ETFs) انطلاقة قوية، حيث حققت حجم تداول بلغ حوالي 13.9 مليار دولار أمريكي في أسبوعها الأول، إلا أن التدفقات النقدية تراجعت بشكل ملحوظ منذ ذلك الحين.

يقل سعر البيتكوين حاليًا بنحو 40% عن أعلى مستوى له على الإطلاق.

أشار نوفوغراتز إلى عاملين محفزين محتملين للأرباع القادمة:

خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، في حال بدأ الاقتصاد بالتباطؤ فعليًا (إذ تميل العملات الرقمية إلى تفضيل الأموال ذات التكلفة المنخفضة)،

انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، والتي قد تُسهم في توضيح المشهد التنظيمي للعملات الرقمية.

إيثيريوم (الإطار الزمني اليومي)

وبالمثل، يتداول الإيثيريوم عند مستويات لم يشهدها منذ صيف 2025. وقد انخفض من أعلى مستوى له على الإطلاق قرب 4900 دولار، متراجعاً بنحو 65% من مكاسبه السابقة، وهو انخفاض ملحوظ بالنظر إلى القيمة السوقية التي تبلغ حوالي 270 مليار دولار.

المصدر: xStation5