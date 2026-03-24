🚩تراجع مؤشر ناسداك مجدداً مع انتعاش أسعار النفط وعوائد سندات الخزانة

قبل افتتاح السوق الأمريكية، انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 (US100)، مدفوعةً بشكل رئيسي بارتفاع أسعار النفط، التي انتعشت إلى 98 دولارًا للبرميل بعد انخفاضها إلى 91 دولارًا أمس. وهبط مؤشر US100 إلى ما دون 24,000 نقطة، بينما عادت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى حوالي 5%، ولا تزال احتمالية التوصل إلى حل سريع لأزمة الشرق الأوسط تبدو بعيدة المنال.

وتراجعت شهية المخاطرة، التي تُقاس بمشاركة المستثمرين الأفراد في شراء الأسهم، إلى حوالي 8%، وهو أدنى مستوى لها منذ الربع الثالث من عام 2024، مقارنةً بـ 15% في نوفمبر 2025 (وحوالي 11.5% في ذروة موجة الصعود في عام 2021). وهي حاليًا عند مستويات مماثلة لتلك التي شهدتها الأسواق الهابطة في عامي 2020 و2022.

من المتوقع وصول قوات مشاة البحرية الأمريكية إلى إيران يوم الجمعة، وقد منح دونالد ترامب إيران مهلة خمسة أيام أمس للدخول في مفاوضات، مما قد يزيد من عزوف المستثمرين عن المخاطرة مع اقتراب نهاية الأسبوع وسط مخاوف من تصعيد محتمل للتوترات بين واشنطن وطهران خلال عطلة نهاية الأسبوع المقبلة.

US100 (الفاصل الزمني اليومي)

يبدو أن التوقعات الفنية لمؤشر US100 تتجه نحو التدهور. إذا لم يتمكن المشترون من رفع المؤشر فوق المتوسط ​​المتحرك الأساسي لـ 200 جلسة (الخط الأحمر، 24,500 نقطة)، فقد يزداد ضغط البيع، مما قد يدفع المؤشر نحو مستوى 23,000 نقطة.

النفط (فترة زمنية يوم واحد)

انخفض سعر النفط بشكل ملحوظ أمس، ويحاول الآن العودة إلى ما فوق 100 دولار للبرميل. يبلغ مؤشر القوة النسبية 61، وقد انخفض بشكل ملحوظ خلال الجلسة السابقة. توجد مستويات دعم رئيسية طويلة الأجل عند 91 دولارًا - والتي تحددها تحركات الأسعار الأخيرة - بالإضافة إلى 84 دولارًا و72 دولارًا (المتوسطان المتحركان EMA50 وEMA200).

بالنظر إلى ردود فعل سوق النفط السابقة تجاه الأحداث الجيوسياسية، فإن الارتفاع الحالي لا يُضاهى إلا بارتفاع حرب الخليج في أوائل التسعينيات. تبدو مخاطر جانب العرض اليوم مماثلة على الأقل، وحتى حينها لم يكن الارتفاع حادًا، بل سبقته تصحيحات حادة.

