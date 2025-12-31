تراجعت أسعار الغاز الطبيعي الأمريكي بنسبة 4% مع تأثير الطقس المعتدل على الجلسة الأخيرة في عام 2025

تتراجع أسعار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة خلال الجلسة الأخيرة من العام، في خطوة يُرجح أن تكون مدفوعة بجني الأرباح بعد تعافيها من أدنى مستوياتها المسجلة في 22 ديسمبر. ويأتي هذا التراجع رغم التضييق الأساسي غير المعتاد الذي شهدته الأسواق في وقت سابق من هذا الشهر؛ إذ تجاوزت عمليات سحب المخزونات خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من ديسمبر 160 مليار قدم مكعب، وهو أمر نادر الحدوث خلال هذه الفترة. ووفقًا لأحدث تقرير للمخزونات للأسبوع المنتهي في 19 ديسمبر، انخفضت المخزونات عن متوسط ​​الخمس سنوات للمرة الأولى منذ أبريل. ومع ذلك، تحول تركيز السوق إلى موجة دافئة متوقعة في نهاية ديسمبر، والتي من المتوقع أن تستمر حتى 13 يناير على الأقل. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تظل عمليات سحب المخزونات منخفضة خلال دورات الإبلاغ الثلاث القادمة.

وفي حين لا تشير التوقعات الموسمية الصادرة عن الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) حاليًا إلى موجة برد قطبية وشيكة، يشير خبراء الأرصاد الجوية إلى احتمال كبير لتشكل جبهة باردة بعد منتصف يناير. علاوة على ذلك، ومع وصول صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى مستويات قياسية، من المتوقع أن يظل الطلب الإجمالي قويًا. تتوقع شركات التنبؤات الأمريكية استقرار الأسعار أو انخفاضها خلال الأيام السبعة إلى العشرة القادمة، مع احتمال حدوث انتعاش خلال فترة تتراوح بين 30 و45 يومًا. ومن الجدير بالذكر أن منحنى العقود الآجلة سيظل في حالة تراجع حاد حتى نهاية أبريل.

تشير نماذج الطقس الحالية إلى أن درجات الحرارة ستظل أعلى من المعدلات الموسمية خلال الأسبوعين القادمين.

التحليل الفني: تشهد الأسعار اليوم تراجعًا ملحوظًا، وهو ما يُشير، بالاقتران مع حركة الأسعار أمس، إلى تشكّل نمط "الشهاب". قد يُشير الإغلاق عند هذه المستويات المنخفضة إلى نهاية الارتفاع التصحيحي الأخير ضمن الاتجاه الهبوطي الأوسع. في هذه الحالة، قد يتجه السوق لاختبار مستوى دعم حاسم بالقرب من المتوسطات المتحركة لـ 100 و200 يوم عند مستوى 3.6 دولار/مليون وحدة حرارية بريطانية.