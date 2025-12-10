تراجعت أسعار القمح والذرة بعد تقرير وزارة الزراعة الأمريكية

لم تُجرِ وزارة الزراعة الأمريكية أي تعديلات على غلة أو إنتاج الذرة أو فول الصويا في الولايات المتحدة. ويتماشى هذا مع النمط المعتاد لتقرير

النهائي لهذا العام، حيث نادرًا ما تُراجع توقعات الإنتاج.