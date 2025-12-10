تراجعت أسعار القمح والذرة بعد تقرير وزارة الزراعة الأمريكية

أصدرت وزارة الزراعة الأمريكية (USDA) أمس، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت غرينتش، تقرير WASDE، الذي زاد من تقلبات أسواق السلع الزراعية. ورغم الارتفاع الطفيف الذي شهدته العقود الآجلة للذرة، سرعان ما تراجعت الأسعار، بينما واصلت العقود الآجلة للقمح اتجاهها الهبوطي. وخفضت وزارة الزراعة الأمريكية مخزونات الذرة في الولايات المتحدة بشكل أكبر مما توقعه السوق، مع أن الرقم لا يزال ضمن نطاق توقعات مؤشر داو جونز. لم يكن هذا مفاجئًا، ولكنه يشير إلى تحسن طفيف بعد عام هيمنت عليه ضغوط العرض السلبية. وبقيت مخزونات فول الصويا والقمح في الولايات المتحدة دون تغيير، حيث حافظت وزارة الزراعة الأمريكية على استقرار ميزانيتيهما مع اقتراب نهاية العام.
ملخص WASDE
- كما انخفضت مخزونات الذرة العالمية بأكثر مما توقعه السوق، مما يؤكد اتجاهًا نحو تشديد العوامل الأساسية على الصعيدين العالمي والأمريكي. وهذا يوفر إشارة مهمة وإيجابية إلى حد ما لجانب الطلب.
- ارتفعت مخزونات القمح العالمية بنحو 3 ملايين طن، مما يعكس زيادة الإنتاج في الأرجنتين وكندا والاتحاد الأوروبي. ولا يزال سوق القمح يواجه ضغوطًا مستمرة على العرض.
- ارتفعت صادرات الذرة الأمريكية بمقدار 125 مليون بوشل، وهو أحد العناصر الرئيسية في التقرير. وتشير بيانات فحص الصادرات إلى طلب خارجي قوي للغاية، وقد تتجاوز أحجام الشحنات من سبتمبر إلى نوفمبر 800 مليون بوشل. وهذا يمثل أقوى وتيرة منذ عام 2007.
- انخفضت مخزونات الذرة الأمريكية النهائية إلى ملياري بوشل نتيجة لزيادة الاستهلاك المحلي. ولم تُجرَ أي تغييرات على الإنتاج، مما يشير إلى تشديد مدفوع بالطلب.
- لم تُجرِ وزارة الزراعة الأمريكية أي تعديلات على غلة أو إنتاج الذرة أو فول الصويا في الولايات المتحدة. ويتماشى هذا مع النمط المعتاد لتقرير WASDE النهائي لهذا العام، حيث نادرًا ما تُراجع توقعات الإنتاج.
- بقيت موازنات فول الصويا والقمح في الولايات المتحدة مستقرة. وعلى الصعيد العالمي، زادت مخزونات فول الصويا بشكل طفيف، بينما شهدت مخزونات القمح ارتفاعًا أكثر وضوحًا.
- كانت ردود فعل السوق معتدلة. وأشار المشاركون إلى أن التقرير لم يحمل مفاجآت كبيرة، وهو ما يُفسَّر غالبًا في ظل الظروف الحالية على أنه إشارة إيجابية للمنتجين والمشاركين في السوق.
- يتجه التركيز الآن إلى مراجعات يناير، حيث تشير التوقعات بشكل متزايد إلى احتمال خفض إنتاج الولايات المتحدة لموسم 2025. وفي حال تأكد ذلك، فقد يدعم أسعار الحبوب من المحاصيل القديمة.
- لا تزال الأحوال الجوية في أمريكا الجنوبية عاملاً رئيسياً، إذ تلعب تقليدياً دوراً حاسماً في اتجاه السوق. كما يراقب السوق عمليات الشراء التصديرية الجديدة المحتملة من الصين، وخاصة فول الصويا.
- لا تزال العقود الآجلة لفول الصويا تحت ضغط فني، متجهة نحو إكمال نمط الرأس والكتفين الكلاسيكي. ومع ذلك، فإن انخفاض الأسعار يزيد من احتمالية عمليات الشراء الاستيرادية الانتهازية.
- لا يزال أداء الذرة والقمح ضعيفاً، في انتظار المحفز السوقي التالي، والذي قد يظهر مع صدور بيانات يناير أو تغير أنماط الطقس في مناطق الإنتاج الرئيسية.
المصدر: xStation5
المصدر: xStation5
