تراجعت أسهم شركة إستي لودر بعد إعلان الأرباح

انخفضت أسهم إستي لودر بأكثر من 4% بعد توقعات أرباح عام 2025 التي جاءت دون توقعات المحللين. وأشارت الشركة إلى التحديات المستمرة الناجمة عن ضعف الطلب في الأسواق الرئيسية، وتحديدًا الولايات المتحدة والصين، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين المتعلقة بقضايا الرسوم الجمركية، والتي أثرت سلبًا على معنويات المستثمرين.

شركة إستي لودر هي شركة أمريكية عملاقة في مجال مستحضرات التجميل، ومقرها الرئيسي في نيويورك، تأسست عام 1946. تُعد الشركة واحدة من أكبر منتجي مستحضرات التجميل في العالم، حيث تقدم منتجات تشمل فئات العناية بالبشرة والمكياج والعطور والشعر. تشمل محفظتها علامات تجارية مثل لا مير، وكلينيك، وجو مالون لندن، وتوم فورد بيوتي. تعمل الشركة في أكثر من 150 دولة، ويعمل بها حوالي 62,000 موظف.

النتائج المالية للربع الثاني من عام ٢٠٢٥

الإيرادات المعدلة: ٤ مليارات دولار أمريكي، بانخفاض قدره ٦.٤٪ على أساس سنوي، مقارنةً بـ ٤.٢٨ مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من عام ٢٠٢٤.

الربح الإجمالي المعدل: ٣.٠٥ مليار دولار أمريكي، بانخفاض عن ٣.١٣ مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من عام ٢٠٢٤.

الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: ٦٦٩ مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره ١٥.٢٪ على أساس سنوي، مقارنةً بـ ٧٨٩ مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام ٢٠٢٤، بهامش ربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك قدره ١٦.٧٪.

صافي الدخل المعدل: ٢٢٥ مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن ٣٢٠ مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام ٢٠٢٤، بهامش ربح صافٍ قدره ٥.٦٪.

الأرباح المعدلة للسهم الواحد (EPS): 0.62 دولار أمريكي، بانخفاض قدره 30.3% مقارنة بـ 0.89 دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2024.

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية: 1.06 مليار دولار أمريكي، بزيادة عن -670 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2024.

التدفقات النقدية الحرة: 925 مليون دولار أمريكي، بتحسن عن -811 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2024.

النفقات الرأسمالية: 132 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 141 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2024.

في الربع الثاني من السنة المالية 2025، أعلنت إستي لودر عن إيرادات بلغت 4.00 مليار دولار أمريكي، بانخفاض قدره 6.45% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت الأرباح المعدلة للسهم الواحد (EPS) 0.62 دولار أمريكي، متجاوزةً توقعات المحللين. ومع ذلك، وعلى الرغم من هذه النتيجة الإيجابية، انخفضت أسهم الشركة، مما يعكس مخاوف المستثمرين بشأن انخفاض المبيعات الإجمالية والتوقعات المستقبلية. كان انخفاض المبيعات ملحوظًا بشكل خاص في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث انخفضت بنسبة 11%، وفي منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا)، التي شهدت انخفاضًا بنسبة 6%. في حين ظلت منطقة الأمريكتين مستقرة. واجهت الشركة أكبر تحدياتها في الصين وقطاع تجارة التجزئة في قطاع السفر، وهما قطاعان لطالما كانا يتمتعان بهامش ربح مرتفع.

الرسم البياني (D1)

المصدر: xStation5

خطط إعادة الهيكلة وتوفير التكاليف

بدأت شركة إستي لودر بتنفيذ خطة إعادة الهيكلة "الجمال المُعاد تصوره" منذ فترة، وتواصل تنفيذها. تهدف هذه الاستراتيجية إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف استجابةً لتحديات السوق. ورغم الإجراءات التصحيحية المستمرة، تتوقع الشركة أن يظل قطاع تجارة التجزئة في قطاع السفر والسوق الصينية يُشكلان تحديات، مما قد يؤثر على النتائج على المدى القريب. على المدى الطويل، تتوقع الشركة نمو مبيعات مستحضرات التجميل الفاخرة عالميًا بنسبة 2-3% في السنة المالية 2025، مع احتمال تسارع النمو في عام 2026 إذا تحسنت الظروف في الصين وقطاع تجارة التجزئة في قطاع السفر.

مايكل بيري يُحافظ على التزامه تجاه إستي لودر رغم بيع جزء من أسهمه

خفض المستثمر الشهير مايكل بيري، المعروف بدقة توقعاته للأزمة المالية عام 2008، حصته في إستي لودر في الربع الثاني من عام 2024 ببيع 25% من أسهمه (50,000 سهم). مع ذلك، لا تزال الشركة تُمثل أكبر حصة في محفظته الاستثمارية، إذ تضم 150 ألف سهم، تُقدر قيمتها بأكثر من 12 مليون دولار. والأهم من ذلك، اشترى بيري 500 ألف خيار شراء على أسهم إستي لودر بقيمة تُقارب 40 مليون دولار، مما يُشير إلى توقعه بارتفاع سعر السهم. وهذا يُشير إلى أنه على الرغم من التحديات الحالية في سوق مستحضرات التجميل، يرى المستثمر إمكانات نمو في الشركة ويراهن على انتعاشها.

التوقعات

لا تزال التوقعات للأرباع القادمة حذرة نظرًا لحالة عدم اليقين في السوق والتحديات العالمية، إلا أن الإجراءات التصحيحية الجارية قد تُسهم في تحسين الربحية واستقرار النتائج.