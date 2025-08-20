ترامب يدعو رئيس الفيدرالي إلى الاستقالة

دعا دونالد ترامب ليزا كوك، حاكمة الاحتياطي الفيدرالي، إلى الاستقالة فورًا، وكتب على موقع "تروث سوشيال": "يجب على كوك الاستقالة فورًا!!!!". يُمثل هذا الهجوم غير المسبوق جزءًا من حملة إدارة ترامب الأوسع للسيطرة على السياسة النقدية الأمريكية وتقويض استقلال أهم مؤسسة مالية في البلاد.

مزاعم الاحتيال كذريعة

ينبثق طلب ترامب من مزاعم وجهها بيل بولت، مدير الوكالة الفيدرالية لتمويل الإسكان (FHFA) والحليف المقرب للرئيس. يتهم بولت كوك بتزوير وثائق مصرفية لضمان شروط قروض أفضل، مدعيًا أنها أعلنت عن عقارين مختلفين كمسكن رئيسي لها خلال أسبوعين، وهو ما قد يُشكل احتيالًا عقاريًا.

ومع ذلك، تكشف تصريحات بولت عن الهدف الحقيقي: "انتهت الحفلة في الاحتياطي الفيدرالي"، وأن بإمكان الرئيس باول أن يفعل ما يشاء، ولكن "على أي حال، انتهت الحفلة". يشير هذا إلى أن استقالة كوك المحتملة ستُقرّب ترامب من الحصول على الأغلبية في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC). تجدر الإشارة أيضًا إلى أن كوك يُعتبر حاليًا من صقور المعتدلين.

صوّت والر وبومان مؤخرًا لصالح خفض أسعار الفائدة. من ناحية أخرى، يتبنى جيفرسون، أحد الأسماء المطروحة لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي، آراءً متشابهة جدًا. من المتوقع أن يصوّت ميران، العضو الجديد في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، لصالح خفض أسعار الفائدة، ليحل محل كوغلر المتشدد. أما غولسبي، وهو عضو يصعب فهمه في الاحتياطي الفيدرالي، فقد يصوّت أيضًا لصالح التخفيضات. يعتبره البعض متشددًا، بينما يراه آخرون معتدلًا. وقد أشار مؤخرًا إلى أنه يرى مجالًا لخفض أسعار الفائدة في الخريف، لكن الزيادات الأخيرة في التضخم زادت الأمر تعقيدًا. ومع ذلك، إذا حدثت تغييرات وصوّت جميع الأعضاء الآخرين المذكورين لصالح الخفض، فمن المحتمل اكتساب قدر من السيطرة على الاحتياطي الفيدرالي. من المهم أيضًا تذكر أن ترامب هو من يعيّن رئيس الاحتياطي الفيدرالي. المصدر: بلومبرغ إيكونوميكس

حرب منهجية على الاحتياطي الفيدرالي

شنّ ترامب حملةً متعددة الجبهات ضد الاحتياطي الفيدرالي منذ بداية ولايته الثانية. يهاجم الرئيس بانتظام رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، واصفًا إياه بـ"الفظيع" و"الغبي" و"العنيد" و"الأحمق تمامًا".

في الوقت نفسه، يطالب ترامب بتخفيضات جذرية في أسعار الفائدة بمقدار 3 نقاط مئوية - من 4.5% الحالية إلى حوالي 1.5%. قد يؤدي هذا التغيير الجذري إلى دوامة تضخمية وزعزعة استقرار اقتصادي. في أغسطس، دعا الرئيس مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي إلى "تولي زمام الأمور" من باول إذا لم يستسلم للضغوط.

العواقب الفورية للسوق

لا يزال السوق عرضة لجميع تصريحات ترامب. إذا بدأ بمهاجمة باول والاحتياطي الفيدرالي مجددًا، فقد يتفاعل الدولار بعصبية. وقد أُشير سابقًا إلى إمكانية التخلي عن الدولار كعملة احتياطية إذا لم يكن وضع أسعار الفائدة أكثر استقرارًا.

ماذا لو بالغ ترامب في موقفه؟ يحذر محللو دويتشه بنك من أن إقالة باول المحتملة قد تؤدي إلى انخفاض قيمة الدولار بنسبة 3-4% في غضون 24 ساعة وانهيار سوق السندات الأمريكية. قد ترتفع عوائد السندات لأجل عشر سنوات إلى ما يزيد عن 5.5%، مما سيزيد بشكل كبير من تكلفة خدمة الدين العام من 1.4 تريليون دولار حاليًا إلى تريليوني دولار محتملة.

دروس من التاريخ والعالم

تُظهر الدراسات التاريخية أن الضغط السياسي على الاحتياطي الفيدرالي يؤدي إلى التضخم دون أي تأثير إيجابي على النمو الاقتصادي. وقد وجد تحليل أجرته جامعة ماريلاند أن الضغط السياسي المماثل للضغط الذي مارسه نيكسون خلال إدارة نيكسون قد يرفع الأسعار بنسبة 7% على مدى عقد من الزمن.

يُظهر مثال تركيا المعاصرة في عهد أردوغان العواقب الوخيمة للسيطرة السياسية على البنك المركزي. فقد بلغ التضخم في تركيا 75% في مايو 2024، مصحوبًا بانهيار العملة وفقدان المصداقية في الأسواق الدولية. وكما يُحذر غوها من إيفركور آي إس آي، "إن الظهور المفاجئ لتهديد لاستقلال الاحتياطي الفيدرالي سيزيد من ضغوط السوق ويدفعها نحو الركود التضخمي". من ناحية أخرى، تبدو مقارنة الوضع النقدي في الولايات المتحدة بتركيا مستبعدة، لكن لا يمكن استبعاد كارثة الدولار في أسوأ السيناريوهات.

باول يحظى بدعم في جاكسون هول

في مؤتمر جاكسون هول، يستعد محافظو البنوك المركزية من جميع أنحاء العالم للدفاع عن جيروم باول ومبدأ استقلال الاحتياطي الفيدرالي. وهذا يُظهر مدى جدية المؤسسات العالمية في التعامل مع تهديد ترامب. تُحذر كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، من أن "استقلال البنوك المركزية يتعرض لضغوط متزايدة".

يُدقّ الخبراء ناقوس الخطر من أن تقويض استقلال الاحتياطي الفيدرالي قد يُهدد مكانة الدولار كعملة احتياطية رئيسية في العالم. يُشير فرانشيسكو بيسول من بنك ING إلى أن "استقلال الاحتياطي الفيدرالي ركيزة أساسية لجاذبية الدولار كعملة احتياطية". يصف جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورغان تشيس، استقلال الاحتياطي الفيدرالي بأنه "مقدس" ويُحذر من العواقب الوخيمة لتقويضه.





يشهد زوج اليورو/الدولار الأمريكي تعافيًا طفيفًا نحو مستوى 1.1700 اليوم، على الرغم من أن هذه التغيرات ليست كبيرة. مع تزايد مخاطر السوق، ترتفع أسعار السندات الأمريكية. ورغم هدوء السوق اليوم، إلا أن تكثيف التدخل في بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يؤدي إلى موجة أخرى من ضعف الدولار، كما حدث في الأشهر الأخيرة. المصدر: xStation5