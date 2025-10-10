اقرأ أكثر
٨:٥٩ م · ١٠ أكتوبر ٢٠٢٥

تسارع نمو شركة أبلايد ديجيتال ارتفاع أسهمها بنحو 20%

أهم النقاط
  • بلغت الإيرادات 64.2 مليون دولار أمريكي (مقابل 50 مليون دولار أمريكي متوقعة)، بزيادة قدرها 84% على أساس سنوي.
  • بموجب الاتفاقية الجديدة مع CoreWeave، يتم تحقيق الاستغلال الكامل لطاقة الحرم الجامعي البالغة 400 ميجاوات.

تجاوزت شركة Applied Digital Corp توقعات المحللين بشكل كبير في الربع الأول من سنتها المالية، حيث أعلنت عن إيرادات بلغت 64.2 مليون دولار أمريكي - بزيادة قدرها 84% على أساس سنوي. وكان المصدر الرئيسي للدخل هو تأجير سعة حوسبة مراكز البيانات، والذي مثّل ما يقرب من 60% من إجمالي الإيرادات. كما فاجأت الشركة السوق بأخبار اتفاقية جديدة مع CoreWeave، والتي تجعل مجمع Polaris Forge 1 يحقق الاستفادة الكاملة من سعته البالغة 400 ميجاوات.

ويُعد بناء مجمع Polaris Forge 2 الجديد أحد المحركات الرئيسية للنمو المستقبلي، والذي سيضيف 300 ميجاوات أخرى ولديه القدرة على زيادة قوة الحوسبة إلى 1 جيجاوات. ومن المتوقع أن يبدأ الموقع العمل عبر الإنترنت في عام 2026 وأن يصل إلى طاقته الكاملة بحلول عام 2027. ويشير هذا إلى أن الشركة لا تزال لديها مساحة كبيرة للنمو، مما يُبدّد المخاوف السابقة من أنها وصلت إلى حدود طاقتها القصوى.

في حين تواصل الشركة العمل بخسارة وتتحمل نفقات رأسمالية عالية، فقد حصلت على تمويل بقيمة 5 مليارات دولار لدعم التوسع. تعتقد الإدارة أنه مع تنامي الاستثمار العالمي في الذكاء الاصطناعي، تتمتع أبلايد ديجيتال بمكانة جيدة للفوز بعقود إضافية وزيادة إيراداتها.

يشهد سهم الشركة حاليًا اتجاهًا صعوديًا قويًا. منذ بداية العام، ارتفع سعر السهم بنسبة تقارب 350%، وقد عززت نتائج الأرباح الأخيرة اهتمام المستثمرين.

 
المصدر: xStation5
