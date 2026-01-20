تسارع سوق اليورانيوم 📈 عودة الاندفاع مع ارتفاع يورانيوم إنرجي بنسبة 35%

عاد اليورانيوم إلى صدارة اهتمام المستثمرين، إذ دفع ارتفاع أسعار هذه السلعة أسهم الشركات العاملة في مجال اليورانيوم إلى مستويات قياسية جديدة. وبلغ سعر اليورانيوم 85.25 دولارًا للرطل، مسجلًا أعلى مستوى له منذ نحو 18 شهرًا.

ويعكس السوق بشكل متزايد مزيجًا من ارتفاع الطلب الهيكلي وحافز شراء إضافي من صناديق الاستثمار. وقد حققت أسهم شركات مثل "يورانيوم إنرجي كورب" (UEC.US) في الولايات المتحدة، و"كاميكو" (CCJ.US) الكندية، و"كازاتومبروم" (KAP.UK) - أكبر منتج لليورانيوم في العالم ومقرها كازاخستان - مكاسب تاريخية، مدفوعةً بالعودة القوية للطاقة النووية.

وفي تعليق حديث، أشار بنك أوف أمريكا إلى توقعاته بارتفاع أسعار اليورانيوم باطراد في عام 2026، مع ترجيح استمرار تركيز المستثمرين على المنتجين الكبار مثل "كاميكو"، بدلًا من شركات التعدين الصغيرة.

عاد سوق اليورانيوم الصاعد بعد نحو 20 عامًا.

شهدت أسعار اليورانيوم انتعاشًا ملحوظًا، إلا أنها لا تزال أقل بكثير من مستويات الذروة التي سُجلت خلال السوق الصاعدة السابقة في عام 2007. وقد عانى هذا القطاع من صدمة كارثة فوكوشيما، لكن اليوم يتغير الوضع مجددًا، حيث يُنظر إلى اليورانيوم كواحد من أكثر مصادر الطاقة كفاءة وموثوقية في عالم يسعى إلى طاقة مستقرة وقابلة للتوسع. المصدر: كاميكو

العوامل الرئيسية وراء ارتفاع أسعار اليورانيوم

دورة صعودية أوسع في أسعار السلع الأساسية وانتعاش الطلب على المدى الطويل

يندرج ارتفاع أسعار اليورانيوم ضمن السياق الأوسع لسوق السلع الأساسية الصاعدة وإعادة بناء الطلب على المدى الطويل. وتُعتبر الطاقة النووية بشكل متزايد حجر الزاوية في توليد الكهرباء المستقرة منخفضة الانبعاثات، وهي ضرورية أيضًا لتوسيع القدرة الحاسوبية ودعم الذكاء الاصطناعي.

تحول في النهج الأمريكي تجاه السياسة النووية

يتزايد الزخم السياسي لإعادة بناء سلسلة إمداد الوقود النووي المحلي في أمريكا. تشير مؤشرات السوق إلى تخفيف بعض المتطلبات التنظيمية المتعلقة بتصاريح منشآت تخصيب اليورانيوم، في حين عاد موضوع توسيع البنية التحتية النووية الأمريكية إلى صدارة أجندة السياسة.

التكيف مع العقوبات وانخفاض توافر الوقود النووي الروسي

يُعدّ التكيف مع القيود المفروضة نتيجة العقوبات وتراجع إمكانية الحصول على الوقود النووي الروسي أحد المحاور الهيكلية الرئيسية. ويؤدي التراجع التدريجي عن اليورانيوم الروسي إلى زيادة الاهتمام بالتعاون مع الشركاء الغربيين، مثل كاميكو وسينتروس، لتحقيق استقرار الإمدادات وسدّ أي نقص محتمل.

زيادة عمليات الشراء من قِبل الصناديق والسوق المادية

يكتسب الطلب الاستثماري أهمية متزايدة، لا سيما في الأدوات المدعومة باليورانيوم المادي. وقد اتجهت الأنظار في الأسابيع الأخيرة إلى تقرير يفيد بشراء شركة سبورت الكندية 100 ألف رطل من اليورانيوم، مما يعزز الرأي القائل بأن رؤوس الأموال المؤسسية تعود إلى القطاع بثقة متجددة.

اكتساب الطاقة النووية دعمًا من طفرة مراكز البيانات

يُحفّز التوسع السريع للبنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي الطلب على طاقة عالية الموثوقية. يعزز هذا الرأي القائل بأن الطاقة النووية قد تصبح ركيزة أساسية في تزويد مراكز البيانات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مما يدعم بشكل غير مباشر توقعات الطلب على اليورانيوم.

انخفاض توافر الإمدادات الثانوية

على المدى المتوسط ​​إلى الطويل، قد يشهد السوق انخفاضًا متزايدًا في الإمدادات "السائلة" من المخزونات والمواد المعاد معالجتها وغيرها من المصادر الثانوية. تاريخيًا، كان هذا عاملًا محفزًا لارتفاع علاوات الأسعار كلما اشتد الطلب في السوق العالمية.

المفاعلات الجديدة في آسيا كأساس للطلب طويل الأجل

قد يشتدّ الضغط التصاعدي على المدى الطويل مع تشغيل وحدات نووية جديدة، لا سيما في الصين والهند، ولكن أيضًا في اقتصادات نامية أخرى حيث تزداد أهمية الطاقة النووية لأمن الطاقة.

توقعات الطلب: السوق يشهد فجوة هيكلية مستمرة

تشير تقديرات القطاع إلى أن الطلب العالمي على اليورانيوم قد يرتفع بنحو 28% بحلول عام 2030، مما يعني ضغطًا مستمرًا على شركات الطاقة لزيادة التحوطات في عمليات الشراء، ومنافسة أشد على المواد المتاحة، وضغطًا تصاعديًا على السوق الفورية.

لا تزال التقلبات جزءًا لا يتجزأ من السوق، لكن العوامل الأساسية تتحسن.

تميل أسواق اليورانيوم بطبيعتها إلى التحركات الحادة ونوبات التصحيح السريع. ومع ذلك، تتزايد المؤشرات على إمكانية تعايش حالة من عدم اليقين على المدى القصير مع اتجاه صعودي طويل الأجل، مدفوعًا بارتفاع نشاط التعاقد، وشراء شركات المرافق، وتنامي دور الطاقة النووية في مزيج الطاقة العالمي.

تُعدّ شركة "يورانيوم إنرجي" أكبر شركة أمريكية تعمل في إنتاج اليورانيوم داخل الولايات المتحدة. وقد سجل سهمها مستويات قياسية أمس، متجاوزًا 18 دولارًا أمريكيًا للسهم، ومحققًا ارتفاعًا يزيد عن 36% منذ بداية العام.

المصدر: xStation5

حققت أسهم شركة سينتروس إنرجي، أكبر شركة أمريكية متخصصة في معالجة اليورانيوم، وربما الشركة الأمريكية الرئيسية الوحيدة في هذا المجال، مكاسب استثنائية. وقد انتعش السهم مؤخرًا من متوسطه المتحرك لـ 200 يوم على الرسم البياني اليومي، مستأنفًا بذلك اتجاهه الصعودي.



Source: xStation5

سجلت أسهم شركة كاميكو، ثاني أكبر شركة تعدين لليورانيوم في الولايات المتحدة، أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 117 دولارًا للسهم الواحد.

المصدر: xStation5