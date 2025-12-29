اقرأ أكثر
١١:٠٢ م · ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٥

تصحيح في المعادن وعلى رأسها الذهب والفضة

GOLD
السلع
-
-
SILVER
السلع
-
-
• أداء العملات المشفرة والقطاعات التقنية في ظل سباق الذكاء الاصطناعي.
• تأثير السياسات النقدية للبنوك المركزية على الأسواق العالمية وسلوك المستثمرين.
• لماذا عادت الملاذات الآمنة إلى الواجهة مع تراجع الثقة بالدولار؟
 
 

 

٣١ ديسمبر ٢٠٢٥, ١١:٢٣ ص

التقويم الاقتصادي: طلبات إعانة البطالة 🔎
٣١ ديسمبر ٢٠٢٥, ١١:٠٧ ص

حصاد الأسواق (31.12.2025)
٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥, ١١:١٦ م

محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة: من الممكن إجراء المزيد من التخفيضات إذا انخفض التضخم
٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥, ٨:٣٣ م

⏫ ارتفاع أسعار الفضة والذهب قبيل اجتماع FOMC

