حصاد الأسواق : الدولار في فخ، والأنظار كلها متجهة نحو بيانات الوظائف غير الزراعية 🏛️ (11 فبراير 2026)

نبدأ جلسة الأربعاء بتحليل الأسواق المالية.

أسواق الأسهم: ارتفعت الأسهم الآسيوية بشكل طفيف، مدعومة باستقرار معنويات المستثمرين. وصعد مؤشر كوسبي بنسبة 0.8%، بينما ارتفع مؤشر هانغ سينغ بنسبة 0.3%.

اليابان: على الرغم من عطلة البنوك وإغلاق أسواق النقد، ارتفع الين، وإن لم يكن ذلك نتيجة لعوامل محفزة جديدة واضحة.

الولايات المتحدة الأمريكية: جاءت تصريحات هاماك ولوغان من مجلس الاحتياطي الفيدرالي متشددة إلى حد ما، مما يُضعف فكرة التيسير السريع للسياسة النقدية. وتتجه الأنظار اليوم إلى تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP) الساعة 2:30 مساءً.

الصين: أظهرت بيانات التضخم تباطؤ نمو مؤشر أسعار المستهلكين واستمرار انكماش أسعار المنتجين، بينما حافظ اليوان على استقراره بفضل إجراءات بنك الشعب الصيني. أظهرت بيانات التضخم الصينية لشهر يناير 2026 نموًا في مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.2% على أساس سنوي (أقل من التوقعات البالغة 0.4% على أساس سنوي، وبعد 0.8% في ديسمبر)، بينما انخفضت أسعار المنتجين بنسبة 1.4% على أساس سنوي (أقل حدةً بقليل من التوقعات البالغة -1.5%، وبعد -1.9% في ديسمبر).

أستراليا: سجل الدولار الأسترالي مستويات قياسية جديدة مقابل العملات الرئيسية في أعقاب تصريحات متشددة من بنك الاحتياطي الأسترالي وتوقعات برفع أسعار الفائدة مجددًا. وأكد هاوزر، رئيس بنك الاحتياطي الأسترالي، أن التضخم مرتفع للغاية مع وجود قيود واضحة على العرض؛ وبعد رفع سعر الفائدة الأسبوع الماضي إلى 3.85%، تتوقع الأسواق بنسبة 70% زيادة أخرى إلى 4.10% في مايو.

قبل افتتاح السوق في أوروبا مباشرةً، عرض عدد من الشركات نتائجها الفصلية.

بنك إيه بي إن أمرو (الربع الرابع 2025): انخفضت الإيرادات بمقدار 2.26 مليار يورو عن التوقعات (2.29 مليار يورو)، وانخفضت الأرباح بمقدار 410 ملايين يورو عن التوقعات (497 مليون يورو)، وارتفع صافي دخل الفوائد بمقدار 1.67 مليار يورو عن التقديرات، بينما يُتوقع أن ينخفض ​​صافي دخل الفوائد لعام 2026 بمقدار 6.4 مليار يورو عن متوسط ​​التوقعات.

هاينكن (السنة المالية 2025): بلغ صافي الربح التشغيلي المعدل 4.39 مليار يورو، وهو أعلى بقليل من التوقعات (4.37 مليار يورو)، وانخفض حجم مبيعات البيرة بنسبة 1.2%، وهو أفضل من التوقعات (-2.48%)، وبلغت قيمة توزيعات الأرباح 1.90 يورو وفقًا للتقديرات، ويُتوقع أن يتراوح نمو الربح التشغيلي لعام 2026 بين 2% و6%.

داسو سيستمز (الربع الرابع 2025): انخفضت الإيرادات غير المتوافقة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية بمقدار 1.68 مليار يورو عن التوقعات (1.74 مليار يورو)، بينما بلغ النمو قبل احتساب تقلبات أسعار الصرف 1% مقابل 3.49% في التوقعات، وبلغ هامش التشغيل 37%، وهو قريب من التقديرات (37.3%). وتشير التوقعات للربع الأول من عام 2026، باستثناء تقلبات أسعار الصرف، إلى نمو يتراوح بين 1% و5%.

سيمنز إنرجي (الربع الأول 2026): انخفضت الإيرادات بمقدار 9.68 مليار يورو عن التوقعات (9.83 مليار يورو)، بينما بلغ الربح قبل البنود غير المتكررة 1.16 مليار يورو، وهو أعلى من التوقعات (992 مليون يورو)، وبلغت الطلبات 17.61 مليار يورو، وهو أعلى بكثير من التقديرات (14.17 مليار يورو)، مع تأكيد توقعات مبيعات السنة المالية بنسبة تتراوح بين 11% و13%.

كوميرزبانك (الربع الرابع 2025): بلغت الإيرادات 3.14 مليار يورو أعلى من التوقعات (3.07 مليار يورو)، وصافي الربح 737 مليون يورو أعلى من التوقعات (629 مليون يورو)، والربح التشغيلي 1.07 مليار يورو أعلى من التقديرات (1.01 مليار يورو)، وصافي دخل الفوائد 2.05 مليار يورو وفقًا للتوقعات، وتوقعات صافي الربح لعام 2026 أعلى من 3.2 مليار يورو (التقديرات 3.41 مليار يورو).

في سوق الصرف الأجنبي، نشهد ديناميكيات مماثلة لتلك التي لوحظت أمس. يحقق الين الياباني حاليًا أفضل أداء، مرتفعًا مقابل معظم عملات العالم. كما تحقق عملات أستراليا ونيوزيلندا أداءً جيدًا نسبيًا. ولا يزال الدولار الأمريكي تحت ضغط هبوطي كبير.

تسجل المعادن النفيسة حاليًا ارتفاعات معتدلة، لكنها ليست تحركات استثنائية بالنظر إلى الديناميكيات العامة للتغيرات الأخيرة. ارتفع سعر الفضة بنسبة 2.1% والذهب بنسبة 0.66%.

انخفض سعر البيتكوين بنسبة 2.3% وقت كتابة هذا التقرير، ويتداول في نطاق 67000 جنيه إسترليني.

خريطة حرارية توضح تقلبات سوق الفوركس الحالية. المصدر: xStation