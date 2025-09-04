تذبذب EURUSD خلال جلسة استماع ترشيح ترامب لرئاسة بنك الاحتياطي الفيدرالي ↕️

يشهد زوج اليورو/الدولار الأمريكي تقلبات حادة خلال جلسة استماع لجنة المصارف بمجلس الشيوخ لمرشح دونالد ترامب لمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ستيفن ميران. وتُعد هذه الجلسة، التي استمرت لأكثر من ساعتين، الخطوة الأخيرة قبل التصويت على ترشيح ميران.

الموضوع الرئيسي للجلسة هو استقلال الاحتياطي الفيدرالي، الذي أصبح موضع تساؤل وسط ضغوط يمارسها دونالد ترامب على البنك المركزي الأمريكي. وجاءت أشد الانتقادات من السيناتور الديمقراطية إليزابيث وارن، التي جادلت بأنه من السذاجة، بل وحتى الخطورة، الاعتقاد بإمكانية الانتقال بسهولة من دور سياسي بحت إلى دور غير سياسي. يشغل ميران حاليًا منصب كبير المستشارين الاقتصاديين لترامب، وهو المنصب الذي يقول إنه سيستقيل منه في حال تأكيد تعيينه في الاحتياطي الفيدرالي.

أكد ميران أن الحفاظ على استقلال الاحتياطي الفيدرالي أمر بالغ الأهمية، مع التوافق الوثيق مع أجندة ترامب من خلال الدفاع عن كل من التعريفات الجمركية وسياسة الهجرة. وفقًا لميران، لا يوجد دليل على أن الرسوم الجمركية تُثقل كاهل الشركات الصغيرة، وأن تشديد الرقابة على الحدود يُفترض أن يُؤدي إلى تأثير انكماشي على الاقتصاد. وأضاف أن "الرئيس طرح بعض النقاط الممتازة بشأن السياسة النقدية، ولكن يجب أن يظل الاحتياطي الفيدرالي مستقلًا".

المصدر: xStation5