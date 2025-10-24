تظهر نتائج التحول في شركة إنتل

تتعافى شركة إنتل بعد فترة من التحديات والتحولات، حيث أعادت بناء مكانتها في السوق وعززت ثقة المستثمرين. وتُظهر نتائج الربع الثالث من عام 2025، المنشورة في 23 أكتوبر، مؤشرًا واضحًا على الاستقرار، حيث أعلنت الشركة عن نمو في كل من الإيرادات وصافي الدخل، مما يؤكد فعالية جهود إعادة الهيكلة.

تركز إنتل على مجالات استراتيجية للنمو المستقبلي، مثل الذكاء الاصطناعي، وخدمات الصب، وتحسين التكاليف التشغيلية. ومن العناصر الأساسية لهذه الاستراتيجية أيضًا الاستثمارات الرأسمالية الكبيرة، بما في ذلك 8.9 مليار دولار من الحكومة الأمريكية، و5 مليارات دولار من إنفيديا، و2 مليار دولار من سوفت بنك، مما عزز سيولة الشركة ودعم تطوير مشاريع تكنولوجية رئيسية.

يُلقي هذا التقرير نظرة فاحصة على النتائج المالية لشركة إنتل للربع الثالث من عام 2025، ويدرس العوامل المؤثرة على الأرقام الحالية، ويستعرض المبادرات الهادفة إلى الحفاظ على اتجاه إيجابي في الأشهر المقبلة.

النتائج المالية

الإيرادات: 13.7 مليار دولار، بزيادة 3% على أساس سنوي. يُعزى نمو الإيرادات بشكل رئيسي إلى ارتفاع الطلب على رقائق مراكز البيانات والانتعاش التدريجي في قطاع أجهزة الكمبيوتر الشخصية، الذي يشهد استقرارًا تدريجيًا بعد فترة من التباطؤ.

صافي الدخل: 4.1 مليار دولار أمريكي (0.90 دولار أمريكي للسهم)، محققًا عودةً إلى الربحية بعد خسارة العام الماضي البالغة 16.6 مليار دولار أمريكي. وقد فاقت هذه النتيجة توقعات المحللين، مؤكدةً فعالية إجراءات خفض التكاليف وتحسين هامش الربح.

هامش الربح الإجمالي: 38.2% (40% وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا)، بزيادة كبيرة مقارنةً بـ 15% في العام الماضي. ويعود نمو هامش الربح إلى انخفاض تكاليف الإنتاج وارتفاع حصة الإيرادات من القطاعات ذات هامش الربح المرتفع، بما في ذلك مراكز البيانات والرقائق الداعمة للذكاء الاصطناعي.

العوامل الرئيسية المحفزة للنتائج

خفض التكاليف التشغيلية: يُحسّن خفض نفقات التشغيل بنحو 20% لتصل إلى 4.4 مليار دولار أمريكي الكفاءة ويُتيح توجيه الوفورات نحو تطوير تقنيات جديدة، بما في ذلك عملية إنتاج 18 A وحلول الذكاء الاصطناعي.

الدعم الاستراتيجي: حصلت إنتل على 8.9 مليار دولار أمريكي من الحكومة الأمريكية، و5 مليارات دولار أمريكي من إنفيديا، و2 مليار دولار أمريكي من سوفت بنك، مما يُسرّع الاستثمارات في مصانع السبائك، وتطوير التقنيات المبتكرة، ويعزز مكانتها في قطاع خدمات السبائك.

نمو قطاع ذو هامش ربح مرتفع: يُعزز الطلب القوي على مراكز البيانات ورقائق الذكاء الاصطناعي هوامش إنتل، مما يُمكّن الشركة من المنافسة في مجالات التكنولوجيا الرئيسية ودعم نمو الإيرادات على المدى الطويل.

استقرار سوق أجهزة الكمبيوتر الشخصية: يُشير ارتفاع الإيرادات في مجموعة الحوسبة العميلية إلى انتعاش تدريجي لسوق أجهزة الكمبيوتر الشخصية وعودة إنتل إلى حصة سوق أجهزة الكمبيوتر المحمولة والمكتبية، مما يُعزز قاعدة إيرادات الشركة.

توقعات الربع الرابع من عام 2025

تتوقع إنتل إيرادات تتراوح بين 12.8 و13.8 مليار دولار أمريكي، وأرباحًا للسهم الواحد (غير مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا) تبلغ حوالي 0.08 دولار أمريكي. وتخطط الشركة لاستثمار حوالي 27 مليار دولار أمريكي في النفقات الرأسمالية للعام بأكمله. وفي الربع الثالث من عام 2025، بلغ ربح السهم الواحد (غير مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا) 0.90 دولار أمريكي، مما يؤكد عودة الشركة إلى الربحية بعد فترة من الخسائر.

تؤكد نتائج الربع الثالث من عام 2025 فعالية إعادة هيكلة إنتل واستعادة ثقة المستثمرين. ويشير تحسن الربحية، وتحسين ضبط التكاليف، واستقرار قطاعات الأعمال الرئيسية إلى دخول الشركة مرحلة من التحسن المستدام. ويُظهر ارتفاع المبيعات في مجالي الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات أن إنتل تتكيف بنجاح مع أحدث اتجاهات التكنولوجيا، وتحولها إلى ميزة تنافسية حقيقية.

على الرغم من تحديات تطبيق عمليات الإنتاج الجديدة والمنافسة الشديدة في سوق أشباه الموصلات، تُظهر الشركة علامات واضحة على الاستقرار والعزم على مواصلة النمو. وتُعتبر إنتل مثالاً يُحتذى به لشركة قادرة على إعادة بناء مكانتها في القطاع، من خلال إعادة الهيكلة المستمرة، ودعم الشركاء الاستراتيجيين، والتركيز على قطاعات الأعمال المبتكرة ذات هامش الربح المرتفع. والأهم من ذلك، أن المستثمرين واثقون من نجاح تعافي إنتل. فمنذ بداية عام 2025، تفوقت أسهم الشركة بشكل ملحوظ على مؤشرات السوق الرئيسية، مما يعكس ثقة السوق المتزايدة بأن استراتيجيتها تحقق النتائج المرجوة.