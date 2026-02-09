تزداد قوة STM بفضل شراكة جديدة مع AWS!

أسهم شركة STMicroelectronics ترتفع بأكثر من 6% بعد توسيع شراكتها مع AWS

ارتفعت أسهم شركة STMicroelectronics (STM) بأكثر من 6% خلال جلسة التداول اليوم، وذلك بعد إعلان الشركة عن توسيع كبير لشراكتها مع Amazon Web Services (AWS). تُرسّخ هذه الاتفاقية الجديدة مكانة STM كمورد استراتيجي لأشباه الموصلات لبنية AWS السحابية ومراكز البيانات، بما في ذلك وحدات التحكم الدقيقة، والرقائق التناظرية، والأدوات الداعمة لتصميم الرقائق. وقد لاقت هذه الشراكة استحسان السوق، حيث اعتبرها محركًا قويًا لنمو الإيرادات في قطاعي الحوسبة عالية الأداء والذكاء الاصطناعي.

نطاق الاتفاقية والتقنيات

يُعزز التعاون الموسع مع AWS مكانة STM كمورد رئيسي للمكونات اللازمة لمراكز البيانات. وتشمل الاتفاقية رقائق الاتصالات عالية السرعة والمختلطة، ووحدات التحكم الدقيقة التي تدعم إدارة البنية التحتية الذكية، ودوائر الطاقة المتكاملة التناظرية والمُحسّنة لكفاءة استهلاك الطاقة، بالإضافة إلى دعم تطبيقات أتمتة تصميم الإلكترونيات (EDA) في بيئة AWS السحابية.

تُعدّ هذه الشراكة استراتيجية، إذ تُمكّن شركة STM من نشر تقنياتها في قطاعات الحوسبة عالية الأداء والذكاء الاصطناعي، حيث يتزايد الطلب على حلول أشباه الموصلات الفعّالة والموفرة للطاقة. إضافةً إلى ذلك، يشمل التعاون تطوير تقنيات الفوتونيات والربط البصري، مما يُحسّن سرعة وكفاءة استهلاك الطاقة في مراكز البيانات.

الجوانب المالية وأدوات حقوق الملكية

كجزء من الاتفاقية، منحت STM شركة AWS الحق في شراء ما يصل إلى 24.8 مليون سهم من أسهم STM على مدى سبع سنوات بسعر ثابت قدره 28.38 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. يعتمد هذا الحق على حجم طلبات منتجات STM ومراحل تنفيذها. تهدف هذه الآلية إلى ضمان الطلبات المستقبلية مع تعزيز التزام AWS طويل الأمد بالشراكة مع STM. في الوقت نفسه، قد يؤدي ممارسة هذا الحق في المستقبل إلى تخفيف قيمة الأسهم، مما يُمثّل عامل خطر محتمل.

التوقعات التكنولوجية

للاتفاقية أيضًا بُعد تكنولوجي، إذ يشمل التعاون مع AWS تطوير حلول الربط البصري والفوتونيات لمراكز البيانات من الجيل التالي، حيث تُعدّ سرعة النقل وكفاءة استهلاك الطاقة من العوامل الحاسمة. سبق لشركة STM أن أنتجت رقائق ضوئية بالتعاون مع AWS، مما يُظهر التزامها طويل الأمد في هذه المجالات. تتمتع هذه التقنيات، المعروفة باسم الفوتونيات السيليكونية، بإمكانية إحداث نقلة نوعية في بنية الذكاء الاصطناعي من خلال توفير نطاق ترددي أعلى واستهلاك أقل للطاقة، وهو أمر بالغ الأهمية لمراكز البيانات التي تُشغّل تطبيقات الحوسبة السحابية وأحمال عمل التعلّم الآلي.

النقاط الرئيسية

تعزز STM مكانتها في قطاع أشباه الموصلات لمراكز بيانات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.

يشمل الاتفاق مجموعة واسعة من التقنيات، بما في ذلك وحدات التحكم الدقيقة، والرقائق التناظرية، والأدوات الداعمة لتصميم الرقائق.

الشراكة متعددة السنوات ومرتبطة بحق AWS في شراء أسهم بناءً على حجم طلبات منتجات STM .

يمكن أن يوفر ذلك مصادر طلب إضافية في قطاع الحوسبة عالية الأداء، ويساهم في استقرار الإيرادات.

يؤدي تركيز الطلبات حول شريك رئيسي واحد إلى زيادة حساسية STM للتغيرات في استراتيجية AWS .

قد يؤدي تفعيل حق شراء الأسهم في المستقبل إلى تخفيف رأس المال.

تعتمد القيمة طويلة الأجل للشراكة على قدرة STM على الحفاظ على الريادة التكنولوجية في سوق أشباه الموصلات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي شديدة الديناميكية.

المصدر: xStation5