US100: معقل النمو في وول ستريت❓

اتسمت بداية الأسبوع في وول ستريت بتفاوت متزايد بين قطاعات السوق. سجل ناسداك مكاسب بفضل الطلب القوي على الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وقفزت أسهم أمازون بنسبة 4% بعد الإعلان عن شراكة مع OpenAI، كما اكتسبت شركتا Nvidia وMicron Technology قيمة بعد سلسلة من الصفقات الصناعية رفيعة المستوى. في الوقت نفسه، وقّعت شركة مراكز البيانات Iren صفقة متعددة السنوات بقيمة 9.7 مليار دولار مع مايكروسوفت، مما يمنح الشركة التقنية إمكانية الوصول إلى معالجات الرسومات Nvidia GB300. تجدر الإشارة إلى أن شركات التكنولوجيا تستفيد من هوامش ربح عالية، ونطاق عالمي واسع، وإمكانية الوصول إلى حلول الذكاء الاصطناعي الرائدة، مما يواصل دفع عجلة النمو بين مجموعة مختارة من الشركات الرائدة.

في الوقت نفسه، تتخلف مؤشرات السوق العامة والشركات الصناعية عن الركب. واليوم، تسجل أكثر من 400 شركة في مؤشر S&P 500 انخفاضات، وقد انخفض مؤشر داو جونز بالفعل بنحو 0.8% في قيمته. يُعمّق هذا التوجه الطبقي، حيث يعتمد أداء وتقييمات السوق بأكمله بشكل متزايد على عدد قليل من شركات التكنولوجيا العملاقة. يُظهر الأداء الضعيف للشركات التقليدية، والحساسية العالية للشركات الصغيرة لتكاليف رأس المال، وحيادية معنويات المستهلكين، أن أي تصحيح محتمل في مجموعة شركات الذكاء الاصطناعي قد يكون له تأثير كبير على السوق بأكمله. ستكون النتائج التي ستُعلن هذا الأسبوع، بما في ذلك نتائج ماكدونالدز وبالانتير، فرصة جيدة للتحقق مما إذا كانت معنويات السوق تعكس الوضع الحقيقي للاقتصاد أم أنها لا تزال تُقلّل من شأن السيناريوهات المتفائلة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

يتبع مؤشرا US100 وUS2000 مسارين متعاكسين تمامًا منذ ما يقرب من أسبوعين. ولكن الأهم من ذلك، أن كلا المؤشرين لا يزالان فوق المتوسط ​​المتحرك الأساسي لـ 50 يومًا. المصدر: xStation

نتائج الشركة المقررة لهذا الأسبوع. المصدر: XTB