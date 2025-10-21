يونايتد هيلث تستثمر في الذكاء الاصطناعي. سعر السهم في ارتفاع!

تُحرز مجموعة يونايتد هيلث تقدمًا ملحوظًا في التحول الرقمي لقطاع الرعاية الصحية من خلال إطلاق نظام مُدعّم بالذكاء الاصطناعي يُسمى "أوبتوم ريال". يهدف هذا الحل إلى تبسيط إحدى أكثر العمليات تعقيدًا وتكلفة في هذا المجال، ألا وهي معالجة المطالبات الطبية. ويجري حاليًا اختبار النظام على شبكة تضم 12 مستشفى تابعًا لشركة ألينا هيلث، حيث حقق نتائج ملموسة من خلال تقليل عدد المطالبات المرفوضة، وتسريع الموافقة على المزايا، وتبسيط الإجراءات الإدارية. يُحلل "أوبتوم ريال" قواعد التأمين المعقدة آنيًا، ويكشف عن الثغرات في الوثائق، ويُقلل من مخاطر النزاعات المكلفة بين مُقدّمي الرعاية الصحية وشركات التأمين.

على الرغم من أن هذه الأداة تُستخدم حاليًا داخليًا في شركة UnitedHealthcare، إلا أن الشركة تخطط لتوسيع نطاق توفرها في السوق، لتشمل شركات التأمين ومقدمي الرعاية الصحية الآخرين. ستُقدم الوظائف الأساسية مجانًا، بينما تُولّد الإيرادات من خلال خدمات رقمية إضافية وتحليلات متقدمة.

من وجهة نظر المستثمرين، يُعدّ هذا مؤشرًا مهمًا على أن UnitedHealth لا تركز فقط على خفض التكاليف، بل تعمل أيضًا على تطوير مجالات عمل جديدة قائمة على التكنولوجيا. تتمتع Optum Real بالقدرة على تحقيق وفورات في التكاليف في قطاع التأمين، وتوليد إيرادات إضافية من الحلول التكنولوجية في السنوات القادمة. يمكن أن يُحسّن هذا هوامش التشغيل ويزيد من قيمة المساهمين دون الحاجة إلى استثمارات كبيرة أو توسع كبير.

في عام ٢٠٢٥، انخفض سعر سهم يونايتد هيلث بنحو ٣٠٪ نتيجةً لارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، والتحديات التنظيمية، وعدم اليقين بشأن الربحية. وقد تراجع السهم عن أعلى مستوياته التاريخية، مما يعكس من جهة الصعوبات الحالية، ولكنه من جهة أخرى يُمثل فرصة استثمارية طويلة الأجل. قد يُصبح تنفيذ وتوسيع أوبتوم ريال حافزًا رئيسيًا لتحسين معنويات السوق. كما أن تبسيط إجراءات المطالبات، وخفض التكاليف، وإمكانية توليد مصادر دخل جديدة قد يؤثر إيجابًا على النتائج المالية للشركة وجاذبيتها.