١١:٢٣ ص · ١٢ يناير ٢٠٢٦

التقويم الاقتصادي: بداية هادئة لأسبوع مثير للاهتمام

أهم النقاط
أهم النقاط
  • تشير العقود الآجلة إلى افتتاح منخفض لجلسة التداول النقدي اليوم في أوروبا.
  • يأتي هذا بعد رفع دعاوى قضائية ضد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الحالي، جيروم باول، مما يمس مجدداً باستقلالية البنك المركزي.
  • لن يتضمن جدول أعمال جلسة اليوم أي منشورات اقتصادية كلية هامة.

بدأت جلسة تداولات الأسواق المالية يوم الاثنين بدايةً مثيرة للاهتمام، وإن لم يكن ذلك بسبب البيانات الاقتصادية الكلية المقرر صدورها اليوم. فبعد عطلة نهاية الأسبوع، تركز الأسواق على كلٍ من الوضع الجيوسياسي، لا سيما فيما يتعلق بغرينلاند وإيران، والقضايا النقدية، التي تفرضها الدعاوى القضائية المرفوعة ضد جيروم باول، رئيس البنك المركزي الأمريكي.

نتيجةً لهذه التطورات، تشهد المعادن النفيسة والعملات التي تُعتبر ملاذاً آمناً أداءً جيداً اليوم. في المقابل، تتراجع قيمة العقود الآجلة التي تركز على المؤشرات الأمريكية والأوروبية.

ينتظر المستثمرون صدور بيانات لاحقاً هذا الأسبوع (بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي ونتائج بنوك وول ستريت للربع الرابع من عام 2025). ويبدو أن تحركات الأسواق اليوم ستتأثر بالمعلومات الطارئة الواردة.

جدول جلسات اليوم على مستوى البيانات الكلية. المصدر: xStation


 

 

١٤ يناير ٢٠٢٦, ١٠:٣٠ م

١٤ يناير ٢٠٢٦, ٩:٣٠ م

١٤ يناير ٢٠٢٦, ٨:٤٩ م

١٤ يناير ٢٠٢٦, ٧:٤٧ م

