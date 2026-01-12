ملخص الصباح (12 يناير 2026) - جيروم باول قيد التحقيق؛ ضغوط في إيران/غرينلاند في الخلفية 🚨

أما في سوق العملات الرقمية، فالأجواء إيجابية. إذ يرتفع سعر البيتكوين حاليًا بنسبة 1.65% تقريبًا خلال اليوم، ويتداول عند حوالي 92,000 جنيه إسترليني، بينما ارتفع سعر الإيثيريوم بنسبة 1.59% ليصل إلى 3,158 جنيهًا إسترلينيًا.