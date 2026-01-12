ملخص الصباح (12 يناير 2026) - جيروم باول قيد التحقيق؛ ضغوط في إيران/غرينلاند في الخلفية 🚨

- بدأت أسواق الأسهم الآسيوية الأسبوع على ارتفاع: مؤشر هانغ سينغ +1.25%، ومؤشر شنغهاي المركب +0.75%، ومؤشر ASX 200 +0.41%. أُغلقت الأسواق في اليابان بمناسبة عطلة رسمية. وقد عزز التفاؤل تحسن المعنويات عقب صدور بيانات التجارة الصينية وتحديد سعر صرف البنك المركزي الصيني.
- في وول ستريت، تشير العقود الآجلة إلى انخفاضات في أعقاب تصاعد التوتر بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي؛ ويتجه المستثمرون إلى نهج دفاعي قبيل صدور مؤشر أسعار المستهلك وموسم إعلان الأرباح. ويمتد هذا التراجع عن "المخاطرة" إلى أوروبا، حيث تتراجع العقود الآجلة.
- وجدت شركة إكسون نفسها في قلب عاصفة سياسية بعد أن هدد ترامب بمنع الاستثمار في فنزويلا عقب انتقاد الرئيس التنفيذي للشركة لسوقها ووصفه إياها بأنها "غير قابلة للاستثمار".
- كشف جيروم باول عن تلقيه مذكرات استدعاء من وزارة العدل، مما زاد المخاوف بشأن تدخل إدارة ترامب في السياسة النقدية.
- وبدأ المدعون الفيدراليون تحقيقًا مع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول. تتركز الانتقادات على تكلفة تجديد مقر البنك المركزي في واشنطن، وعلى استياء البيت الأبيض من بطء وتيرة خفض أسعار الفائدة.
- أعلن السيناتور توم تيليس أنه سيعرقل ترشيحات مجلس الاحتياطي الفيدرالي لحين انتهاء التحقيق، مما يزيد من حالة عدم اليقين المؤسسي في الولايات المتحدة.
- تتصاعد التوترات الجيوسياسية: فالولايات المتحدة تخطط لتدخل محتمل في إيران، بينما تعزز أوروبا وجود حلف الناتو في القطب الشمالي عقب تهديدات ترامب اللفظية ضد غرينلاند.
- انخفض الدولار الأمريكي بشكل ملحوظ في أعقاب الجدل الدائر حول مجلس الاحتياطي الفيدرالي؛ حيث تراجع مؤشر الدولار الأمريكي/اليوان الصيني بنحو 0.2%، وزاد المستثمرون من مراكزهم في الذهب (+1.4%) والفضة (+5.6%) والفرنك السويسري (-0.35%)، والتي تشهد ارتفاعًا حادًا اليوم.
- حدد بنك الشعب الصيني سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل اليوان الصيني عند 7.0108 مقابل توقعات بلغت 6.9849، مما يشير إلى رغبته في الحد من ارتفاع قيمة اليوان في ظل ضعف النمو والانكماش.
- ارتفع سعر خام برنت استجابةً للاضطرابات في إيران، والتي قد تُهدد صادرات تصل إلى 1.9 مليون برميل يوميًا.
- وتتصدر الفضة قائمة المعادن النفيسة الرابحة بفضل تقلبات الدولار المتزايدة والطلب المضاربي.
- أما في سوق العملات الرقمية، فالأجواء إيجابية. إذ يرتفع سعر البيتكوين حاليًا بنسبة 1.65% تقريبًا خلال اليوم، ويتداول عند حوالي 92,000 جنيه إسترليني، بينما ارتفع سعر الإيثيريوم بنسبة 1.59% ليصل إلى 3,158 جنيهًا إسترلينيًا.
ملخص اليوم: تراجع العقود الآجلة الأمريكية وسط توترات جيوسياسية وموجة تضخمية
