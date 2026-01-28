زوج AUDUSD: هل سيكون بنك الاحتياطي الأسترالي هو البنك المركزي التالي الذي سيعود إلى رفع أسعار الفائدة؟

لا يزال الدولار الأسترالي (AUD) من أقوى العملات بعد صدور بيانات تضخم أعلى من المتوقع. وقد فاجأت أحدث قراءة لمؤشر أسعار المستهلكين الجميع بارتفاعها في كل من التضخم العام والتضخم الأساسي، مما يعزز الرأي القائل بأن ضغوط الأسعار لا تزال مرتفعة للغاية بحيث لا يستطيع بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) تبني موقف متساهل - أو حتى محايد - في أي وقت قريب.

تسارع التضخم العام إلى 3.8% على أساس سنوي في ديسمبر، بينما ارتفع التضخم الأساسي (المتوسط ​​المعدل) إلى حوالي 3.4% على أساس سنوي، وهو أعلى بكثير من هدف بنك الاحتياطي الأسترالي البالغ 2-3%، مما يؤكد أن عملية خفض التضخم قد توقفت بدلاً من أن تتقدم بثبات. وعلى أساس ربع سنوي، بلغ التضخم الأساسي 0.9% على أساس ربع سنوي، وهو ما لا يدعم أيضاً عودة سلسة إلى الهدف.

بيانات التضخم الرئيسية

مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي: 3.8% على أساس سنوي (مقارنةً بـ 3.4%)

متوسط ​​مؤشر أسعار المستهلك بعد التعديل: حوالي 3.4% على أساس سنوي، أعلى من التوقعات

التضخم الأساسي: 0.9% على أساس ربع سنوي، محافظًا على زخمه القوي

تسارع تضخم الخدمات إلى 4.1% على أساس سنوي

لا تزال تكاليف السكن المحرك الأكبر: +5.5% على أساس سنوي

يُثير مزيج التضخم قلقًا بالغًا لدى بنك الاحتياطي الأسترالي. فقد تسارع تضخم الخدمات مجددًا، مما يعكس قوة الطلب المحلي، وضيق سوق العمل، والضغط المستمر من الإيجارات وتكاليف السفر. في الوقت نفسه، ارتفع تضخم السلع مجددًا، ويعود ذلك جزئيًا إلى الارتفاع الحاد في أسعار الكهرباء. وبالنظر إلى معدل البطالة الذي يبلغ حوالي 4% والنمو الاقتصادي القوي، تشير البيانات إلى أن ضغوط التضخم تترسخ بشكل متزايد في القطاعات الرئيسية للاقتصاد، بدلًا من أن تكون مدفوعة بعوامل مؤقتة أو مستوردة

أهم مصادر ضغط الأسعار

تضخم قوي في أسعار الخدمات (الإيجارات، السفر، خدمات السوق)

ارتفاع تكاليف السكن يُثقل كاهل الأسر

ارتفاع أسعار الطاقة يُعزز تضخم أسعار السلع

ضيق سوق العمل يُبقي ضغوط الأجور قائمة

استجابةً للبيانات، بدأت أكبر البنوك الأسترالية - بما فيها ويستباك وإيه إن زد - تتوقع رفعًا لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي في اجتماعه المقرر عقده يومي 2 و3 فبراير، مُعتبرةً أن التضخم قد حسم فعليًا قرار تشديد السياسة النقدية. تُشير توقعات الأسواق حاليًا إلى احتمال يزيد عن 70% لحدوث هذه الخطوة. وبينما يرى معظم المحللين أنها زيادة لمرة واحدة وليست بداية لدورة تشديد كاملة، فمن المتوقع أن يُحافظ بنك الاحتياطي الأسترالي على موقفه المتشدد المشروط، مع ربط القرارات المستقبلية ارتباطًا وثيقًا ببيانات التضخم الواردة. كما أوضح البنك المركزي أن التضخم الذي يتجاوز 3% لا يزال "مرتفعًا للغاية"، مما يستبعد فعليًا أي تخفيضات في أسعار الفائدة على المدى القريب.

توقعات بنك الاحتياطي الأسترالي بعد مؤشر أسعار المستهلك

يُنظر بشكل متزايد إلى رفع سعر الفائدة في فبراير على أنه السيناريو الأرجح

قد يرتفع سعر الفائدة إلى حوالي 3.85%

مع احتمال توقف مؤقت بعد ذلك، ولكن مع ميل نحو سياسة نقدية أكثر تشدداً

إمكانية تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر إذا استمر التضخم على هذا النحو

رد فعل السوق

ارتفع الدولار الأسترالي بشكل حاد بعد صدور البيانات، حيث بلغ أعلى مستوى له منذ أوائل عام 2023، وتجاوز سعر صرف الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي مستوى 0.70، مما عزز بداية العام القوية. بدأ المستثمرون في الاستعداد لسياسة نقدية أكثر تشدداً من بنك الاحتياطي الأسترالي مقارنة بالبنوك المركزية الرئيسية الأخرى. كما دعمت المكاسب الأخيرة في سعر صرف الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي ضعف الدولار الأمريكي بشكل عام.