بنك الرياض يرفع إصدار صكوك الشريحة الأولى إلى 10 مليارات ريال بعد إقبال استثنائي

شهد بنك الرياض إقبالاً قوياً من المستثمرين على إصدار صكوك الشريحة الأولى المقومة بالريال السعودي، في خطوة تعكس الثقة المتزايدة في قوة البنك ومتانة مركزه المالي. وأعلن البنك انتهاء فترة الاكتتاب يوم الإثنين 3 أغسطس 2026، بعد تسجيل طلبات تجاوزت القيمة المستهدفة للإصدار بشكل كبير.

13.6 مليار ريال إجمالي طلبات الاكتتاب

وأوضح بنك الرياض أن إجمالي طلبات الاكتتاب في الصكوك بلغ نحو 13.6 مليار ريال سعودي، بما يعادل تغطية تقارب 300% من حجم الإصدار الأصلي. وبناءً على هذا الطلب المرتفع، قرر البنك رفع قيمة الإصدار إلى 10 مليارات ريال، مقارنة بالحجم الأصلي المستهدف.

واستقطب الطرح أكثر من 25 ألف مستثمر، شملت مشاركتهم الأفراد والمؤسسات والشركات والجمعيات الخيرية وصناديق الاستثمار، ما يعكس اتساع قاعدة المستثمرين المهتمين بالإصدارات المالية التي يطرحها البنك.

دعم القاعدة الرأسمالية وتنويع مصادر التمويل

يأتي إصدار صكوك الشريحة الأولى ضمن برنامج بنك الرياض للصكوك، والذي يهدف إلى تنويع مصادر التمويل وتعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك. ومن شأن هذه الخطوة دعم خطط النمو المستدام، وتعزيز قدرة البنك على توفير التمويل اللازم لعملائه والمشاركة في تمويل المشاريع والفرص الاستثمارية بمختلف القطاعات الاقتصادية في المملكة.

وأكد الرئيس التنفيذي لبنك الرياض، نادر الكريّع، أن النتائج القوية للاكتتاب تعكس مستوى الثقة الذي يتمتع به البنك لدى المستثمرين، إلى جانب قوة مركزه المالي وقدرته على تنفيذ استراتيجيته بكفاءة.

استراتيجية للنمو وتعزيز المرونة المالية

وأشار الكريّع إلى أن الإصدار يمثل خطوة مهمة لدعم النمو المستدام وتعزيز المرونة المالية للبنك، مؤكداً استمرار العمل على تطوير حلول تمويلية واستثمارية تلبي احتياجات العملاء والمستثمرين، وتسهم في دعم أهداف التنمية الاقتصادية في السعودية.

أصول تتجاوز نصف تريليون ريال

ويمتلك بنك الرياض تاريخاً مصرفياً يمتد لنحو سبعة عقود، شهد خلالها العديد من التحولات الاستراتيجية التي عززت مكانته ضمن أكبر البنوك السعودية. كما سجل البنك نمواً في مؤشرات الأداء والربحية، وتجاوز إجمالي أصوله حاجز 500 مليار ريال للمرة الأولى في تاريخه، في مؤشر يعكس متانة مركزه المالي وقدرته على تنفيذ عمليات تمويل واستثمار كبيرة بكفاءة.