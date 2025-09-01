ÚLTIMA HORA: Índices PMI da Zona do Euro superam expectativas. EURUSD próximo de máxima de 1 mês 🚨

A divulgação de hoje dos dados do PMI de manufatura da zona do euro revelou resultados mais fortes do que o esperado. Embora os números das maiores economias tenham sido leituras finais, alguns pontos-chave merecem destaque:

A Espanha mostrou uma melhora significativa, com o índice subindo para 54,3, bem acima da expectativa de 52,0 e do valor de 51,9 do mês anterior.

mostrou uma melhora significativa, com o índice subindo para 54,3, bem acima da expectativa de 52,0 e do valor de 51,9 do mês anterior. A Itália voltou para o território de expansão, com o índice em 50,4, superando tanto a previsão de 49,8 quanto a leitura anterior de 49,8.

voltou para o território de expansão, com o índice em 50,4, superando tanto a previsão de 49,8 quanto a leitura anterior de 49,8. A leitura final da França foi mais forte que a preliminar, subindo acima de 50 para 50,4. Isso representa uma melhora considerável em relação ao dado preliminar de 49,9 e aos 48,2 de julho.

foi mais forte que a preliminar, subindo acima de 50 para 50,4. Isso representa uma melhora considerável em relação ao dado preliminar de 49,9 e aos 48,2 de julho. Os dados da Alemanha ficaram ligeiramente abaixo da leitura preliminar e permaneceram abaixo do limite de expansão. O número final foi de 49,8, comparado a 49,9 preliminar, embora ainda represente um avanço em relação aos 49,1 de julho.

ficaram ligeiramente abaixo da leitura preliminar e permaneceram abaixo do limite de expansão. O número final foi de 49,8, comparado a 49,9 preliminar, embora ainda represente um avanço em relação aos 49,1 de julho. No geral, o PMI de manufatura final da zona do euro ficou em 50,7, superando tanto a previsão quanto a leitura preliminar de 50,5. Trata-se de uma alta notável em relação aos 49,8 de julho e marca o maior nível desde junho de 2022, revertendo uma tendência de queda. Um fator-chave para essa recuperação foi a melhora nos novos pedidos, que chegaram a 50,8 em comparação com 49,3 em julho.

Fora da zona do euro, as leituras do PMI também superaram em grande parte as expectativas em várias regiões. Os dados da Suíça subiram para 49,0, contrariando as previsões de uma queda acentuada, possivelmente impulsionados por preocupações em torno de tarifas. Durante a sessão asiática, os números da Austrália e de empresas menores da China também ficaram acima das projeções. A única exceção foi o PMI do Japão, que veio ligeiramente mais fraco do que o esperado.

Os dados europeus de hoje estão dando impulso ao par EUR/USD, que é impulsionado não apenas pela fraqueza do dólar, mas também por sinais de recuperação na Europa. O par já superou o nível de 1,1720. Apesar da forte liquidação em Wall Street no final da semana passada, os mercados europeus mostram sinais de vitalidade nesta manhã.

