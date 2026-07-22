Alphabet y Tesla antes de sus resultados: ¿Sacudirán los gigantes tecnológicos a Wall Street?

Alphabet presentará sus resultados del segundo trimestre después de la campana de cierre del miércoles en Wall Street . Aunque la compañía ha superado consistentemente las expectativas de resultados durante los últimos trimestres, los inversionistas ahora se centran principalmente en el crecimiento de Google Cloud , la monetización de la inteligencia artificial y los comentarios de la administración sobre sus inversiones récord en infraestructura de IA. La pregunta clave es si el mayor programa de inversión en la historia de Alphabet está comenzando a traducirse en una mayor rentabilidad y un crecimiento más rápido de los ingresos.

Wall Street espera un BPA de aproximadamente 2,9 a 3,0 dólares e ingresos de entre 101.000 y 117.000 millones de dólares, dependiendo de la fuente de consenso, lo que representaría un crecimiento interanual cercano al 24% .

espera un de aproximadamente e ingresos de entre dependiendo de la fuente de consenso, lo que representaría un crecimiento interanual cercano al . Alphabet ha superado las estimaciones de BPA en cada uno de los últimos ocho trimestres y solo ha incumplido las expectativas de ingresos una vez durante ese período.

ha superado las estimaciones de en cada uno de los últimos ocho trimestres y solo ha incumplido las expectativas de ingresos una vez durante ese período. Google Cloud continúa siendo el principal motor de crecimiento de la compañía, con analistas proyectando ingresos de aproximadamente 22.800 millones de dólares y un crecimiento interanual cercano al 67% .

continúa siendo el principal motor de crecimiento de la compañía, con analistas proyectando ingresos de aproximadamente y un crecimiento interanual cercano al . Los inversionistas seguirán de cerca si los gastos de capital trimestrales ( CAPEX ) alcanzaron aproximadamente 45.000 millones de dólares y si la administración reafirma su plan de inversión en IA para 2026 de entre 180.000 y 190.000 millones de dólares .

) alcanzaron aproximadamente y si la administración reafirma su plan de inversión en IA para 2026 de entre . El flujo de caja libre cayó 47% interanual el trimestre pasado debido a las inversiones récord en inteligencia artificial, por lo que los inversionistas buscarán evidencias de que estos gastos están comenzando a generar mayores retornos.

el trimestre pasado debido a las inversiones récord en inteligencia artificial, por lo que los inversionistas buscarán evidencias de que estos gastos están comenzando a generar mayores retornos. Se espera que los ingresos publicitarios de YouTube alcancen los 10.800 millones de dólares ( +9,8% interanual ), mientras que los ingresos de Google Search & Other se proyectan en aproximadamente 63.500 millones de dólares ( +17,3% interanual ).

alcancen los ( ), mientras que los ingresos de se proyectan en aproximadamente ( ). Bank of America elevó su previsión de crecimiento para Google Cloud al 70% y mantuvo su recomendación de compra, mientras que Wells Fargo, Wolfe Research y BMO Capital aumentaron sus precios objetivo hasta 438, 460 y 455 dólares, respectivamente.

Google Cloud debe demostrar que las inversiones en inteligencia artificial están dando frutos

Se espera que Google Cloud sea el principal foco del informe de resultados. El trimestre pasado, los ingresos de Cloud se dispararon 63% interanual, hasta los 20.000 millones de dólares, mientras que el margen operativo aumentó desde 17,8% hasta 32,9%, marcando su crecimiento más rápido en años y superando ampliamente las expectativas del mercado.

Los analistas ahora esperan que los ingresos de Google Cloud alcancen aproximadamente 22.800 millones de dólares, lo que implicaría otro aumento interanual del 67%. Más allá del crecimiento en sí mismo, los inversionistas buscarán evidencias de que el negocio de la nube está generando una rentabilidad suficiente para justificar el gasto sin precedentes de Alphabet en infraestructura de inteligencia artificial.

El CAPEX récord y Gemini continúan bajo el foco

Alphabet elevó su previsión de gastos de capital para 2026 hasta un rango de entre 180.000 y 190.000 millones de dólares, y se estima que gastó aproximadamente 45.000 millones de dólares durante el segundo trimestre en infraestructura de IA y centros de datos. La compañía también ha ampliado la implementación de Gemini mediante alianzas con Accenture y Cognizant, mientras continúa desarrollando su hardware propio de inteligencia artificial, incluida la TPU Ironwood de próxima generación y el nuevo acelerador de IA Frozen v2.

Los inversionistas prestarán especial atención a los comentarios de la administración sobre la disponibilidad de Ironwood, la demanda de Gemini Enterprise y el impacto del aumento de los costos de hardware sobre los futuros planes de inversión. También es probable que se aborde el retraso reportado de Gemini Pro 3.5, aunque muchos analistas consideran que debería tener un impacto limitado sobre los resultados financieros de corto plazo.

La publicidad continúa financiando la expansión de Alphabet en inteligencia artificial

A pesar de sus enormes inversiones en inteligencia artificial, la publicidad continúa siendo la principal fuente de ingresos de Alphabet. El trimestre pasado, los ingresos de Google Search & Other aumentaron 19%, hasta los 60.400 millones de dólares, demostrando que el negocio de búsquedas continúa siendo resiliente pese a la creciente popularidad de los chatbots de IA y AI Overviews.

Wall Street espera actualmente:

Ingresos de Google Advertising por 81.680 millones de dólares ( +14,5% interanual ),

por ( ), Ingresos de Google Search & Other por 63.540 millones de dólares ( +17,3% interanual ),

por ( ), Ingresos de YouTube Ads por 10.760 millones de dólares ( +9,8% interanual ),

por ( ), Ingresos de Google Network por 7.080 millones de dólares (-3,8% interanual).

Más allá de las cifras principales, los inversionistas analizarán de cerca si las funciones de inteligencia artificial en Google Search están mejorando la monetización publicitaria o si simplemente representan una costosa respuesta defensiva ante la creciente competencia de OpenAI y Anthropic. La respuesta podría ser el principal factor detrás de la reacción de la acción tras los resultados.

Alphabet (gráfico D1)

Las acciones de Alphabet cotizan actualmente alrededor de 10% por debajo de sus máximos históricos, pese a que la compañía continúa registrando resultados financieros récord.

Fuente: xStation5

Tesla cae alrededor de 14% este año: ¿Pueden los resultados revertir la tendencia?

Tesla también presentará sus resultados del segundo trimestre después del cierre del mercado del miércoles. En esta ocasión, los inversionistas están prestando menos atención a las cifras financieras principales porque los datos de entregas de vehículos ya fueron publicados y superaron ampliamente las expectativas. En cambio, la pregunta clave es si Elon Musk puede convencer a los inversionistas de que el gasto récord de Tesla en inteligencia artificial, Robotaxi y el robot humanoide Optimus justifica una de las valoraciones más elevadas del sector tecnológico.

Principales expectativas antes de los resultados

Wall Street espera ingresos de aproximadamente 26.200 a 27.600 millones de dólares y un BPA de entre 0,50 y 0,55 dólares .

espera ingresos de aproximadamente y un de entre . Tesla entregó 480.126 vehículos en el segundo trimestre ( +25% interanual ), muy por encima de las expectativas de los analistas, cercanas a 400.000 vehículos , mientras que las implementaciones de almacenamiento de energía alcanzaron un récord de 13,5 GWh .

entregó en el segundo trimestre ( ), muy por encima de las expectativas de los analistas, cercanas a , mientras que las implementaciones de almacenamiento de energía alcanzaron un récord de . Los inversionistas se centrarán principalmente en el margen bruto automotriz, que, según las estimaciones de consenso, podría caer desde 19,2% hasta aproximadamente 18,1% debido a las agresivas políticas de precios y los incentivos de financiamiento.

hasta aproximadamente debido a las agresivas políticas de precios y los incentivos de financiamiento. Los analistas esperan un flujo de caja libre negativo de aproximadamente -3.250 millones de dólares , junto con un CAPEX trimestral cercano a 6.700 millones de dólares .

, junto con un cercano a . Tesla planea invertir más de 25.000 millones de dólares durante 2026, mientras que Morgan Stanley estima que el CAPEX para todo el año podría alcanzar hasta 26.800 millones de dólares .

planea invertir más de durante 2026, mientras que estima que el CAPEX para todo el año podría alcanzar hasta . Los inversionistas buscarán novedades sobre las operaciones de Robotaxi en Austin , el calendario de producción de Optimus , Cybercab y la infraestructura de inteligencia artificial de Tesla.

en , el calendario de producción de , y la infraestructura de inteligencia artificial de Tesla. Los mercados de opciones anticipan un movimiento posterior a los resultados de aproximadamente entre ±5,5% y ±8%, lo que refleja las elevadas expectativas del mercado respecto a los comentarios de Elon Musk.

Las entregas de vehículos ya son conocidas: ahora importa la rentabilidad

Es poco probable que las entregas de vehículos sorprendan a los inversionistas, ya que Tesla informó previamente de 480.126 entregas durante el segundo trimestre, un aumento de 25% interanual y su crecimiento trimestral más fuerte desde el tercer trimestre de 2023. Las implementaciones de almacenamiento de energía también alcanzaron un récord de 13,5 GWh.

La mayoría de los analistas considera que este sólido desempeño en las entregas ya está reflejado en el precio de las acciones de Tesla. En cambio, la atención se trasladará al margen bruto automotriz, que Wall Street espera que disminuya hasta aproximadamente 18,1%, desde el 19,2% del trimestre anterior, lo que mostrará si el aumento de las ventas se produjo a costa de la rentabilidad.

El gasto récord en inteligencia artificial y Robotaxi continúan siendo el foco principal

Se espera que la conferencia de resultados de Tesla se centre menos en los vehículos y más en la inteligencia artificial. La compañía planea gastar más de 25.000 millones de dólares en 2026 en infraestructura de IA, desarrollo de Robotaxi, producción de Optimus y ampliación de su capacidad computacional.

Wall Street espera que el flujo de caja libre caiga hasta aproximadamente -3.250 millones de dólares en el segundo trimestre, mientras el CAPEX trimestral alcanza cerca de 6.700 millones de dólares. Morgan Stanley estima que el gasto total de capital podría llegar a 26.800 millones de dólares este año. Por lo tanto, los inversionistas quieren saber si la mejora del negocio automotriz de Tesla puede generar suficiente efectivo para financiar sus ambiciones de rápida expansión en inteligencia artificial física.

Robotaxi, Optimus y SpaceX podrían dominar la conferencia de resultados

Un número creciente de analistas considera que Tesla ahora se valora principalmente por el potencial de Robotaxi y Optimus, más que por su negocio automotriz tradicional. Morgan Stanley continúa considerando que los vehículos autónomos y los robots humanoides son los principales motores de valor de largo plazo de la compañía, mientras que RBC apunta a las especulaciones sobre una posible relación futura entre Tesla y SpaceX tras la oferta pública inicial de SpaceX.

Los inversionistas buscarán novedades sobre el despliegue de Robotaxi en Austin, que continúa retrasado frente a las proyecciones anteriores de Elon Musk, así como sobre los calendarios de producción de Optimus y Cybercab. Los mercados también buscarán hitos más concretos relacionados con la conducción autónoma y la infraestructura de inteligencia artificial, ya que estas iniciativas se están volviendo cada vez más importantes para la valoración de Tesla en comparación con las ventas de vehículos por sí solas.

Tesla (gráfico D1)

Las acciones de Tesla cotizan actualmente alrededor de 20% por debajo de su máximo histórico, mientras se mantienen cerca del nivel de los 380 dólares.

Fuente: xStation5