Apple cae 5,8% tras subir precios de Mac y iPad por escasez de memoria impulsada por IA

La empresa que durante décadas absorbió presiones de costos para proteger el precio al consumidor llegó a su límite esta semana. Apple (AAPL.US) tomó la medida extraordinaria de elevar precios en casi toda su línea de productos, excluyendo el iPhone, en lo que la propia compañía describió como el aumento de componentes más pronunciado y acelerado que haya enfrentado en su historia.

Las acciones cayen 5,8% en la jornada del jueves, su mayor baja intradía en más de cuatro meses, en un movimiento que confirma que la escasez de memoria generada por el auge de la inteligencia artificial ya no es un problema exclusivo de los fabricantes de chips, es un problema de toda la cadena de valor electrónica.

Los aumentos, producto por producto

Apple bajó su tienda online a primera hora del jueves y cuando volvió a estar disponible los precios ya habían cambiado en todos los segmentos relevantes. El MacBook Neo, lanzado en marzo como la puerta de entrada a la familia Mac orientada a competir con Windows y Chromebooks, pasó de $599 a $699. El MacBook Air de 13 pulgadas sube de $1,099 a $1,299, el MacBook Pro de 14 pulgadas de $1,699 a $1,999 y el modelo de 16 pulgadas de $2,499 a $2,999. En el extremo más alto, una configuración completa del MacBook Pro de 16 pulgadas con máxima memoria y almacenamiento alcanza ahora $9,999.

En la línea de iPad, el Air de 11 pulgadas pasa de $599 a $749 y el Pro de 11 pulgadas de $999 a $1,199. El iPad base, el más accesible de la familia, sube de $349 a $449 y el iPad mini de $499 a $599. También se ajustaron el HomePod estándar, de $299 a $349, el HomePod mini, de $99 a $129, el Apple TV, de $129 a $199, y el Vision Pro, de $3,499 a $3,699. Las categorías excluidas por ahora, iPhone, Apple Watch y AirPods, podrían recibir ajustes más adelante según lo indicó la propia compañía.

La magnitud de los aumentos no tiene precedente en la historia reciente de Apple, la empresa ha elevado precios en modelos individuales antes, incluyendo el aumento de $100 en el iPhone 17 Pro el año pasado, pero nunca había anunciado alzas simultáneas en varias categorías de una sola vez fuera del contexto de una actualización de producto.

El origen del problema

El comunicado de Apple citó la causa: la expansión acelerada de los centros de datos de inteligencia artificial generó una demanda de memoria y almacenamiento sin precedentes que desplazó la oferta disponible para el resto de la industria. La empresa señaló que nunca había visto un aumento de precios de componentes de esta magnitud y velocidad. TrendForce reportó que los precios de DRAM subieron 98% en el primer trimestre de 2026 y proyecta un salto adicional de entre 58% y 63% en el trimestre en curso. Morgan Stanley estimó en una nota reciente que los precios de memoria se multiplicaron por seis en el último año.

Demanda de memoria segmentada por la IA e servidores tradicionales de memoria. Fuente: Yole Group.

Los fabricantes de memoria, liderados por Micron, SK Hynix y Samsung, priorizaron en los últimos trimestres los pedidos de largo plazo de los hyperscalers que construyen infraestructura de IA, firmando contratos de abastecimiento garantizado con empresas como Nvidia. Micron anunció la misma noche del miércoles que tiene $22 mil millones en compromisos de largo plazo con clientes. Esa priorización dejó con oferta limitada a los fabricantes de dispositivos de consumo masivo, que ahora deben pagar precios de mercado spot para obtener los mismos componentes. Sumit Sadana, director de negocio de Micron, señaló sin nombrar a la empresa específica que algunos clientes que habían sido muy agresivos negociando precios a la baja en el pasado generaron un desincentivo a invertir en nueva capacidad productiva, cuyo efecto se siente hoy en la escasez actual.

El impacto se extiende más allá de Apple. Dell cayó más de 8% en la misma jornada, los fabricantes de dispositivos con menor poder de negociación frente a los proveedores que el de la empresa de Cupertino podrían tener que absorber aumentos aún más pronunciados. IDC estima que el mercado global de smartphones experimentará su mayor caída anual en la historia, cercana al 14%, mientras el mercado de PC caerá 11,3%, en buena parte como consecuencia de los mayores precios de componentes.

Lo que viene para el iPhone y el resto de la industria

El iPhone, la categoría que genera la mayor parte de los ingresos de Apple, quedó fuera de los aumentos anunciados este jueves. La compañía señaló que podría haber ajustes adicionales, y los analistas de Bloomberg Intelligence estiman que los nuevos modelos de septiembre, que incluirán un primer modelo plegable con precio probablemente superior a $2,000 y nuevas versiones Pro y Pro Max con componentes de cámara más costosos, incorporarán aumentos de precio sobre las referencias actuales.

JPMorgan proyectó que si la participación de memoria y almacenamiento en el costo total de componentes del iPhone pasa del 10%-15% actual al 45% proyectado para 2027, el espacio de maniobra para no trasladar esos costos al consumidor se vuelve muy estrecho. El CEO Tim Cook había advertido en abril que la escasez no parece tener una fecha de resolución cercana y que sus efectos sobre costos se intensificarán en los meses siguientes. John Ternus, quien asumirá como CEO el 1 de septiembre en reemplazo de Cook, heredará esa crisis como su primer desafío al frente de la empresa.

La valoración de la compañía se mantiene dentro de una tendencia alcista expansiva de largo plazo. Las proyecciones de Fibonacci indican una fuerte zona de resistencia entre US$260 y US$240. Esta zona coincidiría con el posible límite inferior del canal alcista, lo que significa que profundizar la corrección bajista será un desafío cada vez mayor para los vendedores. También vale la pena destacar que la EMA100 cruza al alza la EMA200 desde abajo, lo que puede interpretarse como una señal alcista sólida. Fuente: xStation5

Al mismo tiempo, durante el último año, los precios de las memorias en el segmento en el que opera Apple han subido cerca de 150% a 200%. Alzas de precios cercanas al 20%, con una participación de costos en torno al 10% a 20%, significan que los incrementos actuales solo podrían compensar el aumento de costos, sin expectativas de expansión de márgenes y con una presión esperada sobre el crecimiento de las ventas.

También debe recordarse que no hay señales de que este “ciclo” esté llegando a su fin, ni en las previsiones ni en los resultados de las compañías del sector de memorias o semiconductores. En el peor de los casos, esta podría ser solo la primera de muchas alzas de precios.

Estos acontecimientos y sus implicancias podrían ser parcialmente uno de los factores bajistas para el mercado en general. Los inversionistas deben, deberían y comenzarán cada vez más a incorporar en los precios las cadenas de suministro tensionadas al límite y el aumento de los costos de componentes electrónicos en todo el mercado, no solo en compañías específicas.

Este tipo de especulación podría trasladarse, por ejemplo, a las valoraciones de Take-Two, que viene subiendo por las expectativas en torno a GTA VI. La escasez de componentes y los precios más altos podrían desincentivar o impedir que muchos consumidores prueben el nuevo lanzamiento de Rockstar.