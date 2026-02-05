La nominación de Warsh aumenta el temor a una Fed más estricta.

El fin del “AI Trade” reduce el apetito por riesgo y acelera las ventas.

Bitcoin cae alrededor de un 40% desde su pico y pierde soportes clave.

Bitcoin profundiza sus pérdidas en medio de una venta masiva sin precedentes en el mercado cripto, perforando el umbral crítico de 70.000 dólares en un momento decisivo (actualmente cae ~2,4% hasta 70.800 dólares). Este fuerte retroceso está impulsado por varios factores: el agotamiento del “AI Trade”, el giro “hawkish” asociado a la nominación de Kevin Warsh como presidente de la Fed y el colapso del “colchón institucional” debido a la aceleración de los reembolsos en ETFs.

Bitcoin entra en una fase bajista profunda

Bitcoin ha perdido aproximadamente 42% desde su máximo de octubre. El precio ha perforado niveles de soporte clave y cotiza alrededor de 71.150 dólares, oscilando cerca de la barrera psicológica de 70.000 dólares.

El MACD muestra una tendencia fuertemente bajista, con el histograma muy por debajo de cero. Una caída sostenida por debajo de 70.000 dólares podría abrir la puerta a un test de 68.000 dólares (zona amarilla) o incluso del soporte de largo plazo en 54.000 dólares.

Precio del Bitcoin en temporalidad diaria

Fuente: xStation5

El fin del “AI Trade” reduce el apetito por riesgo

El mercado cripto está lastrado principalmente por una caída global del apetito por riesgo, desencadenada por una fuerte corrección en las tecnológicas.

Entre los catalizadores:

preocupación por el CAPEX de Microsoft,

previsiones decepcionantes de AMD,

y una pérdida de 285.000 millones de dólares en capitalización en Wall Street tras la presentación del modelo Claude de Anthropic.

Los inversores muestran fatiga ante el patrón de “comprarlo todo” y están rotando capital hacia ganadores más claros de la carrera de la IA. El pánico por las valoraciones ha amplificado las caídas que Bitcoin acumula desde octubre de 2025.

Fuente: Bloomberg Finance LP

La nominación de Warsh señala disciplina monetaria

Además del sentimiento general, un factor fundamental clave es la nominación de Kevin Warsh como nuevo presidente de la Reserva Federal.

Aunque Warsh ha expresado opiniones favorables hacia las criptomonedas, reconociendo el papel de Bitcoin en muchas carteras, el mercado se ha centrado en su postura general de “disciplina monetaria” y su crítica al tamaño del balance de la Fed.

Con la liquidez en descenso y los tipos reales al alza (Warsh es percibido como hawkish), Bitcoin podría resultar menos atractivo frente al dólar o los Treasuries.

No obstante, Warsh también ha introducido un matiz relevante: la posibilidad de que la inflación caiga incluso en un entorno de tipos bajos si va acompañada de suficiente crecimiento de productividad.

La Fed redujo su balance de forma constante entre 2023 y 2025, finalizando el Quantitative Tightening a finales del año pasado. Sin embargo, Warsh podría presionar para nuevas reducciones, restringiendo aún más la liquidez.

Fuente: Fed St. Louis

Los cimientos institucionales se derriten

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó que el gobierno federal no tiene autoridad para comprar ni rescatar criptomonedas, señalando la ausencia de un “colchón de seguridad” sistémico para los activos digitales.

Sus declaraciones:

enfriaron expectativas de apoyo político,

reforzaron los límites regulatorios,

y aumentaron la percepción de riesgo sobre el sector.

Los inversores se han visto obligados a recalibrar el papel de los tokens en el sistema financiero y ajustar expectativas sobre la institucionalización de Bitcoin.

Además, el impulso alcista de los ETFs se ha evaporado: los fondos de inversión en Bitcoin registran solo salidas desde hace semanas.

Un problema clave es el precio medio de compra de estos fondos, que en muchos casos está por encima del nivel actual. Esto genera riesgo real de ventas forzadas, ya que los gestores de riesgo —obligados a reportar con método mark-to-market— pueden ordenar liquidaciones para limitar pérdidas.

Este mecanismo podría alimentar una espiral bajista auto-reforzada, erosionando la narrativa de Bitcoin como activo estable para tesorerías corporativas.